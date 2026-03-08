Filipe Delgado surpreende instrutores com o presente mais desejado dentro da base. E estas foram as reações

No jantar convívio da 1ª Companhia, Filipe Delgado surpreendeu todos ao oferecer um presente de peso aos Instrutores: uma grade de minis. A reação foi maravilhosa e todos se riram às gargalhadas.
O tão aguardado dia 7 de março finalmente chegou e os recrutas da 1ª Companhia estiveram reunidos com toda a comitiva do reality show: Instrutores, Comandante, Maria Botelho Moniz e as Enfermeiras, entre comentadores e outras pessoas importantes para os recrutas. O momento foi muito partilhado nas redes sociais e Filipe Delgado deixou todos em êxtase com um presente de "milhões".
«Temos que respeitar a hierarquia, foi comprado com carinho», foi assim que o ex recruta começou por apresentar o presente que rapidamente foi desembrulhado ao som de gargalhadas vindas de todos. «Está fixe ou não está?», questionou ainda o finalista. Todos concordaram que sim e o cantor tentou ainda dar um abraço ao Instrutor Joaquim que foi, mais uma vez em vão.
Veja as imagens.