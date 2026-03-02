Em dia de aniversário, Filipe Delgado vive momento de «muito amor» com o marido: «Foi maravilhoso»

Filipe Delgado assinalou uma data muito especial, ao celebrar 40 anos de vida e optou por marcar o momento de forma intimista, ao lado do marido, João Calado.

O cantor e cabeleireiro, que conquistou o público com a sua participação na 1ª Companhia, decidiu fazer uma escapadinha romântica a dois. Já nesta quinta-feira, dia 26, e recorreu às redes sociais para revelar alguns pormenores da celebração.

«O meu dia de ontem foi maravilhoso, estive só eu e o meu Joãozinho, só os dois, fizemos um grande SPA, foi maravilhoso para descansar a nossa cabeça e renovar as nossas energias, depois tivemos um brunch (…) e depois tivemos um jantar espetacular só os dois», começou por partilhar.

No final, deixou ainda uma mensagem de carinho aos seguidores, agradecendo todas as felicitações recebidas: «E foi assim, um dia de amor. E vocês sempre a encherem-me de amor na minha caixa de mensagens. Adoro-vos muito, obrigado por tudo», frisou.