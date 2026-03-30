Noélia e Filipe Delgado estão de costas voltadas? O gesto que levantou suspeitas e preocupou os fãs

Noélia muda de vida: Veja como está agora!

Já imaginou a Noélia em versão homem? A recruta tem um irmão que é ‘igualzinho’ a si

Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores

«Ri e faz fixes»: Instrutor Rodrigo Joaquim mostra-se como nunca ao lado de Filipe Delgado

Noélia Pereira e Filipe Delgado já tinham uma amizade antes de se cruzarem na 1ª Companhia e, apesar de terem protagonizado algumas divergências dentro da base, mantiveram sempre uma relação próxima. No entanto, uma partilha recente da algarvia nas redes sociais levantou suspeitas sobre uma possível zanga entre ambos.

A também ex-concorrente do Big Brother decidiu mudar de visual e adotou um novo estilo de cabelo. Para esta transformação, recorreu aos serviços de um cabeleireiro algarvio, em vez de procurar os serviços do amigo Filipe Delgado, que já a tinha atendido outras vezes.

A escolha de Noélia deixou os fãs em alerta e um internauta fez questão de perguntar: «Por que não foste ao teu amigo Filipe como falaste no programa que foste? Já não são amigos?»

Noélia não hesitou em responder: «Fica muito longe e não tenho agora essa disponibilidade de me deslocar! Sou amiga de todos! Não fecho portas a ninguém!»

Filipe Delgado meteu 'like' na partilha de Noélia Pereira, provando que os dois continuam a ser amigos.

Pode ver tudo aqui: