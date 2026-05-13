Novo marco na vida. Filipe Delgado atinge recorde na música e a reação é emocionante

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

19:52
Catarina Miranda faz promessa surpreendente em direto: «Amanhã vou mandar um avião» - Big Brother
01:12

Catarina Miranda faz promessa surpreendente em direto: «Amanhã vou mandar um avião»

19:51
Depois de votação do público, Pedro Jorge recebe desafio insólito - Big Brother
03:13

Depois de votação do público, Pedro Jorge recebe desafio insólito

19:45
Pedro Jorge esclarece relação com Flávia e faz confissão inesperada sobre as mulheres da casa - Big Brother
05:00

Pedro Jorge esclarece relação com Flávia e faz confissão inesperada sobre as mulheres da casa

19:39
Clima aquece após o Especial! Nufla revolta-se com Afonso - Big Brother
05:30

Clima aquece após o Especial! Nufla revolta-se com Afonso

19:26
João Ricardo perde a paciência com Pedro Jorge: «Mas que jogo é que eu faço- Não fales baixo» - Big Brother
02:57

João Ricardo perde a paciência com Pedro Jorge: «Mas que jogo é que eu faço- Não fales baixo»

19:22
Concorrentes apanhados de surpresa ao serem confrontados com imagens de última hora - Big Brother
03:39

Concorrentes apanhados de surpresa ao serem confrontados com imagens de última hora

19:11
Ana e Marisa Susana em confronto: «Eu acho uma graça...» - Big Brother
05:15

Ana e Marisa Susana em confronto: «Eu acho uma graça...»

19:05
Flávia acusa Pedro Jorge de desrespeito e Marisa Susana sente-se ameaçada pelo colega - Big Brother
03:09

Flávia acusa Pedro Jorge de desrespeito e Marisa Susana sente-se ameaçada pelo colega

19:03
Grito de Flávia instala o caos na casa e concorrentes entram em confronto - Big Brother
03:44

Grito de Flávia instala o caos na casa e concorrentes entram em confronto

18:58
Daniela Santo é frontal com os colegas: «Não tenho medo de...» - Big Brother
03:40

Daniela Santo é frontal com os colegas: «Não tenho medo de...»

18:46
Troca inédita deixa casa em choque! João Ricardo e Ricardo João confundem todos os colegas - Big Brother
03:51

Troca inédita deixa casa em choque! João Ricardo e Ricardo João confundem todos os colegas

18:41
João Ricardo sai em defesa de Sara e acaba a discutir com Luzia: «Não é sobre ti» - Big Brother
06:36

João Ricardo sai em defesa de Sara e acaba a discutir com Luzia: «Não é sobre ti»

18:27
Leandro arrasa Sara perante todo o grupo. A concorrente responde: «Adoro que me subestimem» - Big Brother
05:23

Leandro arrasa Sara perante todo o grupo. A concorrente responde: «Adoro que me subestimem»

18:04
Liliana arrasa Sara: «Faz mais sentido eu estar aqui do que a Sara» - Big Brother
09:21

Liliana arrasa Sara: «Faz mais sentido eu estar aqui do que a Sara»

17:43
João Ricardo dá aula de como ganhar um reality show e fala de Inês Morais: Comentadora reage a tudo - Big Brother
03:27

João Ricardo dá aula de como ganhar um reality show e fala de Inês Morais: Comentadora reage a tudo

17:08
Berros de Afonso levam todos ao limite! Bruno Simão passa-se: «És mesmo um pateta» - Big Brother
05:25

Berros de Afonso levam todos ao limite! Bruno Simão passa-se: «És mesmo um pateta»

16:28
Concorrentes castigados pela Voz! Uma surpresa no jardim vai ditar o futuro na Casa - Big Brother
01:06

Concorrentes castigados pela Voz! Uma surpresa no jardim vai ditar o futuro na Casa

16:26
Afonso quer sanção para Marisa Susana: «Estiveste mal!» - Big Brother
07:46

Afonso quer sanção para Marisa Susana: «Estiveste mal!»

16:16
Voz pica Afonso e deixa todos a rir: «Por falar em infantil... Afonso» - Big Brother
03:55

Voz pica Afonso e deixa todos a rir: «Por falar em infantil... Afonso»

16:09
Caos na Casa com Marisa Susana no centro! Saiba o que aconteceu - Big Brother
05:55

Caos na Casa com Marisa Susana no centro! Saiba o que aconteceu

15:39
João Ricardo sai em defesa de Liliana contra Leandro: «Se vocês não têm capacidade, nem humildade, de reconhecer isso...» - Big Brother
04:18

João Ricardo sai em defesa de Liliana contra Leandro: «Se vocês não têm capacidade, nem humildade, de reconhecer isso...»

15:27
Nufla critica Pedro Jorge e Afonso: «Precisam dos diretos para falarem» - Big Brother
05:08

Nufla critica Pedro Jorge e Afonso: «Precisam dos diretos para falarem»

15:21
Nufla revolta-se com comentário de Pedro Jorge: «Mogoou-me, irritou-me» - Big Brother
03:29

Nufla revolta-se com comentário de Pedro Jorge: «Mogoou-me, irritou-me»

14:52
A ferver. Conflito entre Leandro e Pedro Jorge no centro da discussão com Afonso - Big Brother
02:28

A ferver. Conflito entre Leandro e Pedro Jorge no centro da discussão com Afonso

14:50
Concorrentes apontam o top 3 possíveis vencedores e as escolhas de Liliana dão que falar - Big Brother
03:32

Concorrentes apontam o top 3 possíveis vencedores e as escolhas de Liliana dão que falar

Acompanhe ao minuto

Novo marco na vida. Filipe Delgado atinge recorde na música e a reação é emocionante

Novo marco na vida. Filipe Delgado atinge recorde na música e a reação é emocionante - Big Brother

Um número que fala por si. Filipe Delgado tem nova conquista, desta vez é na música e chega carregada de emoção e gratidão.

Filipe Delgado está a viver um dos momentos mais marcantes da sua carreira. O artista celebrou a impressionante marca de 100 mil visualizações no YouTube com o tema "Se Pensas Acabar", um registo que assinala não só o sucesso da canção, mas também a forte ligação que tem vindo a construir com o público.

Nas redes sociais, o cantor partilhou a conquista com uma mensagem sentida, deixando transparecer a emoção deste novo capítulo. «Há coisas que não se explicam, só se sentem», escreveu, revelando o impacto pessoal que este marco representa.

Sobre a origem da canção, Filipe confessou que "Se Pensas Acabar" nasceu de um lugar profundamente genuíno, algo que torna este reconhecimento ainda mais especial. «Esta música saiu de um lugar muito verdadeiro, e ver tanta gente a recebê-la assim tem um significado enorme para mim», partilhou.

A reação do artista não tardou a emocionar os seguidores, que rapidamente inundaram a publicação com mensagens de carinho e felicitações. Entre agradecimentos e palavras de apoio, ficou evidente o impacto que o tema tem tido junto de quem o ouve.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Num gesto de gratidão, Filipe Delgado deixou ainda uma dedicatória a todos os que contribuíram para este resultado: «Obrigado por cada play, cada partilha e por fazerem esta canção chegar tão longe».

Veja a publicação.

Relacionados

Noélia e Filipe Delgado estão de costas voltadas? O gesto que levantou suspeitas e preocupou os fãs

Filipe Delgado alcança marco histórico e não vai acreditar no que conquistou

De férias, Filipe Delgado mostra os músculos… apenas de cuecas

Filipe Delgado surpreende instrutores com o presente mais desejado dentro da base. E estas foram as reações
Temas: Filipe Delgado Recorde Música

Fora da Casa

Marco Costa surpreende filha de três anos com presente de luxo. E o valor salta à vista

Marco Costa surpreende filha de três anos com presente de luxo. E o valor salta à vista

Há 1h e 43min
Uma volta de 180 graus. A decisão de Eva Pais que mudou tudo: «Decidi voltar ao mesmo»

Uma volta de 180 graus. A decisão de Eva Pais que mudou tudo: «Decidi voltar ao mesmo»

Há 2h e 8min
Luzia não sonha, mas fora da casa aconteceu o impensável. E já há um pronunciamento da família e amigos

Luzia não sonha, mas fora da casa aconteceu o impensável. E já há um pronunciamento da família e amigos

Há 2h e 34min
Zé faz comentário polémico sobre Ariana. E Diogo reage com desafio inesperado: «Já que és tão sabichão...»

Zé faz comentário polémico sobre Ariana. E Diogo reage com desafio inesperado: «Já que és tão sabichão...»

Há 3h e 6min
Seis dias de dor até chegar a Fátima. As imagens da peregrinação de vencedor de reality show arrepiam

Seis dias de dor até chegar a Fátima. As imagens da peregrinação de vencedor de reality show arrepiam

Há 3h e 47min
Mais de seis mil ‘gostos’ e quase 200 comentários: O susto de Cláudio Ramos em direto que está viral

Mais de seis mil ‘gostos’ e quase 200 comentários: O susto de Cláudio Ramos em direto que está viral

Hoje às 15:44
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Quem é afinal a mulher que tem um projeto secreto com Francisco Monteiro? Nós mostramos

Quem é afinal a mulher que tem um projeto secreto com Francisco Monteiro? Nós mostramos

Hoje às 13:03
Mais de seis mil ‘gostos’ e quase 200 comentários: O susto de Cláudio Ramos em direto que está viral

Mais de seis mil ‘gostos’ e quase 200 comentários: O susto de Cláudio Ramos em direto que está viral

Hoje às 15:44
Marta Borges Barbosa

Marta Borges Barbosa

Hoje às 12:57
Lembra-se de Leomarte Freire? Estas são as melhores fotos do ex-concorrente do Secret Story 8

Lembra-se de Leomarte Freire? Estas são as melhores fotos do ex-concorrente do Secret Story 8

27 jan, 17:02
Cláudio Ramos celebra 52 anos em grande forma

Cláudio Ramos celebra 52 anos em grande forma

15 nov 2025, 14:26
Ver Mais

Notícias

Novo marco na vida. Filipe Delgado atinge recorde na música e a reação é emocionante

Novo marco na vida. Filipe Delgado atinge recorde na música e a reação é emocionante

Há 1h e 11min
Marco Costa surpreende filha de três anos com presente de luxo. E o valor salta à vista

Marco Costa surpreende filha de três anos com presente de luxo. E o valor salta à vista

Há 1h e 43min
Uma volta de 180 graus. A decisão de Eva Pais que mudou tudo: «Decidi voltar ao mesmo»

Uma volta de 180 graus. A decisão de Eva Pais que mudou tudo: «Decidi voltar ao mesmo»

Há 2h e 8min
Luzia não sonha, mas fora da casa aconteceu o impensável. E já há um pronunciamento da família e amigos

Luzia não sonha, mas fora da casa aconteceu o impensável. E já há um pronunciamento da família e amigos

Há 2h e 34min
Zé faz comentário polémico sobre Ariana. E Diogo reage com desafio inesperado: «Já que és tão sabichão...»

Zé faz comentário polémico sobre Ariana. E Diogo reage com desafio inesperado: «Já que és tão sabichão...»

Há 3h e 6min
Ver Mais Notícias

Opinião

Inês Morais reage a comentário polémico de Catarina: «Desistir não é falta de coragem»

Inês Morais reage a comentário polémico de Catarina: «Desistir não é falta de coragem»

11 mai, 18:00
Ana critica Ariana: «Só a vejo a chorar, quando não a vi chorar no outro momento...»

Ana critica Ariana: «Só a vejo a chorar, quando não a vi chorar no outro momento...»

8 mai, 19:54
Quem vai sair no domingo? Comentadores não deixam nada por dizer e há uma concorrente na mira: «Está a perder-se...»

Quem vai sair no domingo? Comentadores não deixam nada por dizer e há uma concorrente na mira: «Está a perder-se...»

8 mai, 19:53
Ana comenta prestação de Luzia no Desafio Final. E surpreende: «Ela tem algo ali escondido que...»

Ana comenta prestação de Luzia no Desafio Final. E surpreende: «Ela tem algo ali escondido que...»

8 mai, 17:57
Francisco Monteiro critica Afonso, e Catarina Miranda é 'metida ao barulho': «Se não fossem os fãs dela...»

Francisco Monteiro critica Afonso, e Catarina Miranda é 'metida ao barulho': «Se não fossem os fãs dela...»

8 mai, 17:46
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Liliana chora ao desabafar sobre polémica com Zé: «Quero começar do zero»
02:28

Liliana chora ao desabafar sobre polémica com Zé: «Quero começar do zero»

Ontem às 15:35
Imagens inéditas. Após a desistência de Leomarte, Afonso faz desabafo em confessionário: «Nunca vou assumir...»
03:52

Imagens inéditas. Após a desistência de Leomarte, Afonso faz desabafo em confessionário: «Nunca vou assumir...»

8 mai, 19:26
Exclusivo: Estas são as imagens que ninguém viu antes da desistência de Leomarte
02:45

Exclusivo: Estas são as imagens que ninguém viu antes da desistência de Leomarte

8 mai, 18:49
«Nojo! Um ser como tu..»: As imagens completas da discussão com Afonso que fez Leomarte querer desistir
03:58

«Nojo! Um ser como tu..»: As imagens completas da discussão com Afonso que fez Leomarte querer desistir

7 mai, 21:54
De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final
01:46

De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final

5 mai, 09:35
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Marco Costa surpreende filha de três anos com presente de luxo. E o valor salta à vista

Marco Costa surpreende filha de três anos com presente de luxo. E o valor salta à vista

Há 1h e 43min
Zé faz comentário polémico sobre Ariana. E Diogo reage com desafio inesperado: «Já que és tão sabichão...»

Zé faz comentário polémico sobre Ariana. E Diogo reage com desafio inesperado: «Já que és tão sabichão...»

Há 3h e 6min
A ferver. Conflito entre Leandro e Pedro Jorge no centro da discussão com Afonso
02:28

A ferver. Conflito entre Leandro e Pedro Jorge no centro da discussão com Afonso

Hoje às 14:52
Concorrentes apontam o top 3 possíveis vencedores e as escolhas de Liliana dão que falar
03:32

Concorrentes apontam o top 3 possíveis vencedores e as escolhas de Liliana dão que falar

Hoje às 14:50
João Ricardo «encosta» Liliana à parede: «Para ti o Leandro é um potencial vencedor?»
03:11

João Ricardo «encosta» Liliana à parede: «Para ti o Leandro é um potencial vencedor?»

Hoje às 14:46
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Lisa Schincariol já não está assim: veja como está, agora, a finalista do "Big Brother"!

Lisa Schincariol já não está assim: veja como está, agora, a finalista do "Big Brother"!

Hoje às 09:01
Maria Botelho Moniz: "Nojenta porquê? Porque não visto um 36?"

Maria Botelho Moniz: "Nojenta porquê? Porque não visto um 36?"

Ontem às 15:14
Ex-concorrente do "Big Brother" anuncia que vai ser pai... aos 51 anos!

Ex-concorrente do "Big Brother" anuncia que vai ser pai... aos 51 anos!

11 mai, 16:40
Jéssica Vieira com ex-concorrente do "Big Brother": "A foto com tudo o que te digo em off, que é assim que vivemos! Amo-te"

Jéssica Vieira com ex-concorrente do "Big Brother": "A foto com tudo o que te digo em off, que é assim que vivemos! Amo-te"

11 mai, 16:30
Quem é Leah Wolf, apontada como a nova namorada de Diogo Bordin?

Quem é Leah Wolf, apontada como a nova namorada de Diogo Bordin?

11 mai, 13:24
Ver Mais Outros Sites