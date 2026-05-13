Novo marco na vida. Filipe Delgado atinge recorde na música e a reação é emocionante

Filipe Delgado está a viver um dos momentos mais marcantes da sua carreira. O artista celebrou a impressionante marca de 100 mil visualizações no YouTube com o tema "Se Pensas Acabar", um registo que assinala não só o sucesso da canção, mas também a forte ligação que tem vindo a construir com o público.

Nas redes sociais, o cantor partilhou a conquista com uma mensagem sentida, deixando transparecer a emoção deste novo capítulo. «Há coisas que não se explicam, só se sentem», escreveu, revelando o impacto pessoal que este marco representa.

Sobre a origem da canção, Filipe confessou que "Se Pensas Acabar" nasceu de um lugar profundamente genuíno, algo que torna este reconhecimento ainda mais especial. «Esta música saiu de um lugar muito verdadeiro, e ver tanta gente a recebê-la assim tem um significado enorme para mim», partilhou.

A reação do artista não tardou a emocionar os seguidores, que rapidamente inundaram a publicação com mensagens de carinho e felicitações. Entre agradecimentos e palavras de apoio, ficou evidente o impacto que o tema tem tido junto de quem o ouve.

Num gesto de gratidão, Filipe Delgado deixou ainda uma dedicatória a todos os que contribuíram para este resultado: «Obrigado por cada play, cada partilha e por fazerem esta canção chegar tão longe».