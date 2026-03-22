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Filipe Delgado alcança marco histórico e não vai acreditar no que conquistou

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Filipe Delgado

Filipe Delgado acordou esta manhã com motivos para celebrar e quis partilhar o momento com quem o tem acompanhado.

Filipe Delgado tem razões para celebrar. O ex-recruta anunciou esta manhã, domingo, dia 22 de março de 2026, que o seu tema "Completamente Apaixonado" ultrapassou as 200 mil visualizações no YouTube, uma marca assinalável para o cantor, que partilhou a novidade com os seguidores no Instagram.

Na publicação, Filipe Delgado agradeceu com uma mensagem emotiva a todos os que o têm acompanhado:

«Obrigado por acreditarem, por estarem comigo e por fazerem parte desta caminhada. Seguimos juntos, sempre. Obrigado.»

A publicação rapidamente gerou uma onda de carinho, com fãs e amigos a deixar mensagens de parabéns na caixa de comentários: «Mereces tanto meu querido Filipe», «Parabéns Filipe tu és um ser humano incrível», «Mais que merecido», entre muitas outras.

Veja aqui a publicação: 

 

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