Este ex-concorrente do Secret Story foi salvo por um milagre há 24 anos. Hoje celebra a vida e está irreconhecível

Filipe Tibúrcio ficou conhecido do público em 2011, quando entrou na segunda edição do Secret Story - Casa dos Segredos com um segredo que marcou os telespectadores: «Fui salvo por um milagre».

Na altura, foi revelado que o antigo concorrente tinha sobrevivido a um grave acidente de viação, um choque frontal do qual escapou praticamente por milagre. O episódio acabou por marcar profundamente a sua vida e continua, ainda hoje, a ser recordado por Filipe.

Recentemente, o ex-concorrente assinalou nas redes sociais os 24 anos desse momento dramático, mostrando-se grato por continuar vivo. «24 anos. Choque frontal e uma sorte safada. 24 anos já levo de lucro. Milagre, divino, ciência, metafísica... Uff, gosto de viver, 8 de Maio Sempre!», escreveu no Facebook.

Na época em que participou no reality show da TVI, Filipe Tibúrcio apresentava-se como advogado estagiário. Contudo, a sua vida mudou bastante desde então.

Atualmente, Filipe dedica-se à profissão de camionista e também à política local, tendo inclusivamente concorrido à presidência da junta da união de freguesias de Gavião e Atalaia, local onde reside.

Longe dos holofotes da televisão, o antigo concorrente segue uma vida mais discreta, mas continua a recordar com emoção o acidente que mudou para sempre a sua história e que deu origem a um dos segredos mais marcantes das primeiras edições da Secret Story - Casa dos Segredos.