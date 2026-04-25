Dignos de passadeira vermelha. Estes foram os looks escolhidos pelos concorrentes para a Final do Secret Story 10

A casa mais vigiada do País recebeu esta noite a última gala do Secret Story 10 e os finalistas não desiludiram. A 24 de abril, com o País inteiro à espera do nome do vencedor, o desfile de looks na final do Secret Story 10 foi um espetáculo por si só.

As cinco finalistas apostaram todas no brilho, mas cada uma com a sua assinatura. Ana escolheu um vestido longo em dourado com lantejoulas, de decote em V pronunciado elegante e poderoso, à altura da concorrente que nunca ficou em segundo plano. Eva surpreendeu com um vestido branco em renda com detalhe de penas no decote, mais romântico e diferente de todas as outras, uma escolha que a destacou imediatamente no grupo. Jéssica apareceu deslumbrante num vestido cravejado de pérolas e cristais, justo e com transparências, glamour puro, da cabeça aos pés. Liliana optou por um vestido de corte sereia em azul-água, com corpete em cristais e uma fenda elegante: fresco, sofisticado e certeiro. Sara, fiel à sua imagem irrepreensível, escolheu um vestido longo em champanhe com lantejoulas, trabalhado em drapeado: sensual e impecável.

Do único homem em prova, Tiago apostou no branco, uma escolha que, numa noite de tanto brilho feminino, funcionou como contraponto certeiro.