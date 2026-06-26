Está encontrado o 4.º classificado do «Desafio Final»: A aventura chega ao fim para este concorrente

A emoção tomou conta da casa mais vigiada do País na noite deste sábado, 28 de junho, com a revelação do quarto classificado do Secret Story – Desafio Final.

Depois de uma edição marcada por estratégias, alianças, confrontos e muitos momentos inesquecíveis, Marisa Susana viu a sua caminhada terminar mesmo às portas do pódio.

Ao longo da participação, a concorrente destacou-se pela personalidade forte, conquistando apoiantes, mas também gerando algumas divisões entre os fãs do formato.

Nas redes sociais, a saída não deixou ninguém indiferente e multiplicam-se as reações dos espectadores, muitos deles a agradecerem a entrega demonstrada ao longo da aventura.

Com esta expulsão, ficam conhecidos os três grandes finalistas que continuam na corrida ao prémio e ao tão desejado título de vencedor do Desafio Final.