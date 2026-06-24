Choque total no Desafio Final! Finalistas veem imagens inéditas da polémica entre Catarina Miranda e Afonso Leitão

A reta final do «Secret Story – Desafio Final» ficou marcada por um dos momentos mais aguardados pelos concorrentes. Durante o Especial desta terça-feira, 24 de junho, Cristina Ferreira entrou na casa mais vigiada do país para mostrar aos finalistas algumas das notícias e acontecimentos que marcaram os últimos meses enquanto estiveram isolados do mundo exterior.

Marisa Susana, Leandro Martins, Pedro Jorge e João Ricardo tiveram, assim, a oportunidade de perceber o impacto de vários acontecimentos cá fora. Entre as imagens exibidas, um dos temas que mais surpreendeu os concorrentes foi a polémica separação de Catarina Miranda e Afonso Leitão.

Recorde-se que Catarina Miranda entrou na casa, há algumas semanas, para conversar com o ex-namorado. No entanto, os restantes concorrentes nunca chegaram a perceber o que tinha acontecido durante esse encontro. A conversa entre os dois acabou por ser bastante tensa e culminou no fim da relação, deixando Afonso Leitão visivelmente abalado.

Na altura, os concorrentes levantaram várias suspeitas sobre o motivo de Afonso Leitão ter demorado muito tempo no cubo. Só agora, já na reta final do programa, tiveram acesso às imagens que revelaram o contexto da polémica.

As reações dos finalistas não passaram despercebidas. Marisa Susana, Leandro Martins e Pedro Jorge mostraram-se surpreendidos com aquilo a que assistiram, enquanto João Ricardo já estava a par da situação, uma vez que teve acesso à informação após ter sido expulso e regressado posteriormente ao reality show.

O momento gerou comentários e expressões de espanto dentro da casa, tornando-se um dos pontos altos da emissão e dando aos concorrentes uma nova perspetiva sobre um dos assuntos mais mediáticos desta edição.