Estes são os 5 finalistas do Secret Story. Vote aqui para escolher o vencedor

Imperdível! Como é Diogo Alexandre fora do Secret Story? Veja as fotografias do concorrente

Amor fora do Secret Story! As fotos mais apaixonadas de Gonçalo e Margarida

Impressionante! As fotografias da transfomação física de Gonçalo, concorrente do Secret Story

A gala do Secret Story - Casa dos Segredos do passado domingo foi mais intensa do que nunca. A casa despediu-se de mais dois concorrentes e assim ficámos a saber quem são os 5 finalistas desta 8ª edição do reality show da TVI. Vote no seu preferido para o ver vencer o programa.

ESCOLHA O VENCEDOR:

GONÇALO - 761 20 20 07

DIOGO ALEXANDRE - 761 20 20 05

MARGARIDA - 761 20 20 15

LEO - 761 20 20 12

RENATA - 761 20 20 20

Dupla expulsão tensa! Gala de domingo marcada por reviravolta! O segundo expulso da noite deixou todos sem palavras e o estúdio ao rubro.

Gala de domingo marcada por reviravolta! O segundo expulso da noite deixou todos sem palavras e o estúdio ao rubro. João Ricardo e Maycon abandonaram a casa a apenas 2 dias da grande final

João Ricardo foi o primeiro concorrente menos votado pelo público e deixou a competição. João Ricardo ficou em lágrimas e sem palavras após o momento da expulsão.

A saída de João foi marcada pela sua grande emoção. Quando Cristina Ferreira anunciou o seu nome como o expulso, o concorrente não conseguiu conter as lágrimas e pediu para não se pronunciar no momento: «Não consigo falar, podemos falar aí no estúdio?», perguntou a chorar. João Ricardo saiu da casa do Secret Story apressadamente, quase sem se despedir dos colegas.

Os restantes concorrentes ficaram visivelmente abalados, e demonstraram apoio ao colega: «Estamos contigo lá fora», disseram, enquanto João Ricardo chorava, ainda tomado pela emoção do momento.

Em noite de dupla expulsão, a tensão no final da gala de Domingo escalou, o segundo concorrente a ser expulso foi finalmente revelado. Depois de uma primeira expulsão inesperada, os nervos estiveram à flor da pele enquanto Cristina Ferreira fez o anúncio mais aguardado.

E, como o público decidiu, Maycon foi o segundo concorrente a abandonar a casa, deixou todos os concorrentes e público no estúdio em choque. Considerado uma das figuras mais impactantes da edição, o concorrente viu a sua trajetória no jogo chegar ao fim, após semanas de intensos confrontos e reviravoltas. O concorrente foi expulso com 27% dos votos.

Contrariamente, o mais votado foi Gonçalo com 72% dos votos.

Sem palavras para os outros concorrentes, Maycon preferiu não se pronunciar mais e focou toda a sua atenção em Renata com quem teve uma das relações mais marcantes da edição. No momento da sua saída, dirigiu-se diretamente a Renata, muito emocionado e foi a ela que fez o seu último adeus. Veja aqui.