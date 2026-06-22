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O último a sair: Saiba quem é o concorrente expulso a uma semana da final

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O Desafio Final aproxima-se da grande final e a tensão dentro da casa sobe de nível. No especial conduzido por Cristina Ferreira deu-se o veredicto final.

O Desafio Final está a apenas uma semana da grande final e a competição entrou oficialmente na reta decisiva. Já são conhecidos os finalistas que continuam em jogo pelo prémio final, depois de semanas de estratégias, alianças e confrontos intensos dentro da casa.

No especial transmitido esta noite e conduzido por Cristina Ferreira, viveu-se um dos momentos mais marcantes desta fase do programa. Sara, que ainda alimentava o sonho de chegar à final e conquistar a vitória, acabou por ser o escolhido para abandonar a casa, vendo assim o objetivo de vencer escapar-lhe nas últimas etapas do jogo.

A saída apanhou alguns colegas de surpresa, sobretudo tendo em conta a proximidade da grande final e o peso de cada expulsão nesta altura decisiva do formato. Entre emoções à flor da pele e despedidas carregadas de tensão, Sara deixou a casa visivelmente emocionada, depois de um percurso marcado por altos e baixos e várias dinâmicas intensas com os restantes concorrentes.

Com esta expulsão, o grupo de finalistas fica oficialmente fechado e o jogo entra agora na sua fase mais aguardada: Marisa Susana, Leandro, João Ricardo e Pedro Jorge. A última semana dentro da casa, onde cada decisão pode ser determinante para a conquista do prémio final.

Veja o vídeo.

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