Flávia Monteiro faz intervenção no estômago e inicia processo de emagrecimento. Veja em que consiste

Flávia (Nufla) é loira, mas já foi ruiva… Veja como era a concorrente do Secret Story!

Flávia pousa em biquíni e soma elogios! Veja aqui todas as fotografias mais arrojadas

Foi no dia 25 de janeiro de 2025, que a casa do Secret Story - Desafio Final perdeu Flávia (Nufla), expulsa pelos portugueses. Fora da casa, a ex-concorrente partilhou com os seguidores que iniciou um processo de emagrecimento, ao colocar um balão gástrico.

Veja aqui toda a explicação de Nufla acerca da intervenção:

Flávia Monteiro está mais perto de concretizar um sonho antigo relacionado com o seu aspeto físico. Nufla, colocou um “balão gástrico”: «O balão não é uma cirurgia. É algo que eu quero pelo facto de eu querer estar saudável, que é algo que eu não estou. Estou acima de peso. E eu sei que vai mudar a minha vida».

Flávia Monteiro revelou ainda mais detalhes: «Voltei a engordar para conseguir sentir-me bem porque não conseguia estar despida. Sentia-me muito mal. Pensei ‘estou a tentar cuidar da minha saúde a nível físico, mas a minha sanidade mental não está bem’, porque não conseguia aceitar (...) Quero emagrecer, não porque não gosto do meu corpo mas por uma questão de saúde», disse ao Fama ao Minuto.