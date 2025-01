«Triste» com os acontecimentos, Flávia Monteiro recorda fase fora da casa: «Fui muito cancelada, levei muito ódio»

Flávia desabafa com Cláudio Ramos no confessionário: «Não pertenço a nada...»

Flávia Monteiro ficou desanimada com alguns acontecimentos dos últimos dias e desabafou com Cláudio Ramos.

A concorrente assumiu estar nervosa com as nomeações e ter ficado triste por não ser escolhida para a festa.

Flávia Monteiro tem-se mostrado mais triste nos últimos dias. A concorrente ficou nomeada no domingo por uma consequência do jogo e esta semana ficou de fora da festa por decisão das líderes dos grupos do fogo e do gelo - Rita Almeida e Sandrina Pratas.

No confessionário com Cláudio Ramos, Flávia desabafou sobre os últimos acontecimentos e assumiu estar aflita com as nomeações: «São três pessoas que dinamizam muito, que têm muito poder de argumentação e acabo por ficar nervosa. Sinto-me muito mais ativa, com muito mais energia», disse.

A concorrente assumiu ter ficado «triste» com o rumo do jogo nos últimos dias: «Sinto que fiquei nomeada porque era o jogo, mas fiquei triste porque era um empate e teve que ser uma pessoa que viu a desempatar e nós nunca sabemos se foi por estratégia».

«Depois ontem, fui nomeada e vem uma festa e foi o facto de não ter sido escolhida porque não pertenço a nenhum grupo. E eu fiquei tipo ‘ok, então não pertenço a nada’», desabafou Flávia Monteiro.

Questionada por Cláudio Ramos sobre se se sente enquadrada no jogo, a concorrente disse haver «certos momentos» em que sim: «Porque eu não fixo que o jogo é só direcionado a uma cadeira quente, são várias coisas», explicou.

«Só que uma mentira dita várias vezes torna-se uma verdade e em dinâmicas alguém estar sempre a dizer que eu não tenho poder de argumentação, que não me explico bem (...) eu fico nervosa (...) quero expressar-me bem, não quero que aceitem, mas sim que compreendam», afirmou a nortenha.

Flávia recordou ainda o período em que saiu da casa: «Eu venho de aí de fora e o que mais me aconteceu - que foi muito falado e fui muito cancelada nesse sentido, levei muito ódio - foi de eu de eu ser empresária e não saber argumentar, porque eu para dar uma volta a um cliente preciso de dar mil voltas a uma rotunda, para obter aquilo que quero».