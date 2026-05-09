Como nunca a viu: Nufla mais escaldante do que nunca. As imagens que o vão deixar sem palavras

Flávia Monteiro, mais conhecida por Nufla, concorrente da atual edição de Secret Story – Desafio Final, volta a dar que falar nas redes sociais. Em causa está uma série de fotografias inéditas que estão a deixar os fãs sem palavras.

Em várias publicações antigas do Instagram, a jovem mostra o seu lado mais escaldante e sensual, surgindo em poses ousadas e cheias de atitude, com toda a sua confiança e empoderamento. As imagens rapidamente chamaram a atenção dos seguidores, que inundaram a caixa de comentários com elogios.

Nufla tem vindo a conquistar cada vez mais popularidade dentro e fora da casa mais vigiada do país, destacando-se pela sua personalidade forte, autenticidade e presença marcante. Fora das galas e das dinâmicas do programa, continua também a manter uma ligação próxima com os seguidores através das redes sociais.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens mais escaldantes e sensuais de Nufla.