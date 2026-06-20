Depois do reality show, Nufla toma decisão marcante e mostra resultado nas redes sociais

Nufla está a virar a página após a sua recente saída do Desafio Final. A ex-concorrente da TVI recorreu às redes sociais para mostrar duas novas tatuagens, ambas marcadas por um forte simbolismo pessoal. A participação da cantora terminou na primeira nomeação, culminando na sua expulsão do reality show.

Numa das tatuagens pode ler-se a frase: "Vivo as fases da lua com a intensidade do mar", uma mensagem poética que parece refletir uma personalidade emocional e em constante transformação.

Já a segunda tatuagem não passou despercebida aos seguidores. No braço, Nufla eternizou a data 25.05.2026, sem revelar, para já, o significado por detrás da escolha. A ausência de explicações levou muitos fãs a especularem sobre a importância do momento assinalado.

As imagens foram partilhadas nas redes sociais e rapidamente geraram reações, com vários seguidores a elogiarem o significado das frases.

Depois da intensa experiência vivida no Desafio Final, tudo indica que Nufla está focada em si própria e em novos capítulos da sua vida, deixando registados na pele momentos que considera especiais.