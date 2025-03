Flávia Monteiro esclarece vida amorosa e revela: «Tudo começou por causa...»

Flávia Monteiro esclareceu a relação com a pessoa especial que tem na sua vida.

A ex-concorrente do Secret Story contou pormenores de como tudo começou.

Flávia Monteiro, mais conhecida por Nufla, contou tudo sobre a pessoa especial que entrou recentemente na sua vida. No programa «Dois às 10», a ex-concorrente do Secret Story esclareceu todos os detalhes sobre a relação que começou há pouco tempo.

«Eu fui apanhada desprevenida com as rosas (oferecidas por ele na gala), não estava mesma à espera. Eu estava lá com os meus amigos, ele também estava porque quis estar presente e do nada ele aparece-me com rosas», começou por contar Flávia.

A cantora esclareceu: «E a partir do momento em que o Claudio (Ramos) disse que era namorado eu disse logo que não, é uma pessoa especial, porque ele ainda não é meu namorado. É uma situação recente e eu gosto muito de conhecer a pessoa em si com o tempo, gosto de ter os pés bem assentes na terra.

«É uma pessoa especial que eu tenho na minha vida, sou muito grata de o estar a conhecer, estou a adorar, não vou mentir», acrescentou a nortenha.

Flávia explicou ainda como tudo começou: «Nós já nos conhecíamos, ele é primo de um dos meus melhores amigos e as coisas foram mais bonitas porque quando já é alguém próximo eu tenho aquela noção se é bom ou não. Foi muito natural, algo muito inesperado».

«Tudo começou por causa da música, ele também é artista e então ele estava a falar sobre projetos e as coisas começaram a desenvolver-se. Eu estava doente e ele estava muito preocupado (…) trata-me super bem e isto é uma novidade (…) o que mais me chamou a atenção foi a maneira como ele me tratava e valorizava, foi o que começou a mexer comigo», rematou.