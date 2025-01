Flávia reage a afirmações de Ruben sobre «nada ter acontecido entre os dois»: «Não tenho medo da verdade e sou uma pessoa que não fica calada»

Flávia Monteiro foi a concorrente expulsa do Secret Story - Desafio Final, na gala de sábado. A ex-concorrente, ao sair, concedeu uma entrevista exclusiva à repórter digital da TVI, Rita Vassalo. Durante a conversa, Nufla pronunciou-se acerca do que se passou com Ruben!

A cantora acabou por ser expulsa com apenas 7% dos votos do público e viu a sua participação chegar ao fim.

Depois da gala, Flávia Monteiro comentou a saída: «Sim estava à espera porque eram três pessoas fortes que nós consideramos dentro do jogo, pessoas com bastante dinâmica, então já esperava que isso acontecesse (...) Diverti-me imenso, foi super incrível, conheci pessoas incríveis. Adorei mesmo».

Em exclusivo, Flávia ficou a saber que Ruben desmentiu as declarações feitas pela concorrente, de que os dois tiveram 'momentos debaixo dos lençóis'. Sobre o assunto, a artista comentou: «O que eu falo eu não tenho medo da verdade e sou uma pessoa que não fica calada. Acho que a verdade tem sempre que vir ao de cima, a minha veio e foi a realidade. Eu nunca menti nem nunca vou precisar de mentir em nada para subir em nada desta vida».

Veja aqui:

Relembre todo o assunto e ambas as versões...

O comentador pronunciou-se pela «primeira e última vez» sobre a mais recente polémica que envolve Flávia. A concorrente do Desafio Final, quando entrou novamente na casa, revelou ao país que foram feitas certas coisas «debaixo dos lençóis» com Ruben. O antigo jogador revelou ainda o motivo pelo qual recusou entrar novamente na casa.

Mafalda Castro questionou o ex-concorrente sobre o assunto, que se justificou: «Aquilo que quero deixar claro é que não aconteceu nada (...) Sobre a pessoa em si não vou tecer comentários. As atitudes ficam para quem as pratica (...) Não entendo e acho triste ela ter tido uma segunda oportunidade de entrar para o reality e as primeiras intervenções dela terem sido falar sobre mim (...) Só mostra que sem mim não tem muito para dar (...) É uma pessoa que não merece consideração da minha parte (...) Foi falar de algo que não aconteceu».

Na gala do Secret Story - Desafio Final de sábado, dia 4 de janeiro de 2024, Flávia (Nufla) esteve no confessionário a conversar com Cláudio Ramos, em que teve oportunidade para esclarecer todo o drama que se gerou na casa, depois de ter feito algumas afirmações sobre Ruben.

O apresentador quis perceber o porquê da concorrente ter falado no ex-colega da edição anterior, logo no começo deste novo programa. «Não preciso proteger ninguém quando ninguém me protegeu» começou por dizer, mostrando-se indignada com a imagem que foi passada a seu respeito: «Passei uma imagem de iludida (...) eu é que era a louca, uma ressabiada».

A cantora explicou também que sentiu, depois de ter saído da Casa dos Segredos 8, que aquilo que Ruben dizia no confessionário não correspondia ao que o ex-colega lhe falava cara a cara: «Disse-me de caras que se dissesse as coisas, ele próprio iria desmentir».

Apesar de tudo, afirmou com determinação: «Nenhuma mulher deve ficar calada».

Veja o momento:

Cláudio Ramos questionou ainda: «Chegou a apaixonar-se pelo Ruben?» Nufla respondeu sem rodeios à pergunta, esclarecendo tudo: «Tive um carinho muito especial». Mas acrescentou: «Estou magoada (...) Para mim foi uma falta de respeito gigante».

Ora veja:

Flávia fez revelações inéditas sobre o que aconteceu com Ruben e deixou os colegas chocados.

A concorrente deu a entender que se passaram coisas que ninguém viu «debaixo dos lençóis» no Secret Story 2024.

«Sempre disse que o meu maior entrave de entrar para este jogo era o Ruben, porque eu precisava muito de preservar o meu psicológico e ter que lidar com ele 24 horas, sabia que ele ia puxar um lado mau meu, que era ser reativa e barraqueira se tivesse que me passar», revelou Flávia.

A concorrente continuou: «Eu gosto muito da verdade e quem não me diz as coisas na cara e anda a inventar coisas… eu confiei, porque eu confio muito nas pessoas até à primeira falha e depois quando cheguei lá fora foi a surpresa que foi e eu não gosto de pessoas que fazem um certo tipo de coisas e depois dizem que não sabem do que estou a falar».

«Ele admitiu que me achava que me achava piada e aconteceram certo tipo de situações, mas eu sei que se eu falar eu vou dar como louca, mas eu juro que é verdade. Não é preciso haver faixa de sinal de consentimento, porque há certo tipo de movimento que a gente consegue fazer que é só esticar os lençóis e está feito», revelou a concorrente deixando todos de boca aberta.

Flávia admitiu: «Isso magoou-me muito, porque eu cheguei cá fora e ele continuou com a Ana (Soares), não recebi nenhuma chamada. Eu não estou a mentir, não ganhava nada em dizer isto, sei que a mentira tem perna curta (…) Eu gostei mesmo muito do Ruben e cheguei cá fora e ele disse que eu até poderia estar a gravar que ele iria sempre desmentir tudo».