Ainda se lembra desta ex de Bruno Savate? 11 anos depois continua a ‘incendiar’ a Internet

Há concorrentes que marcam uma edição por vários motivos e esta é uma delas: Flávia Vieira entrou na quinta edição do Secret Story – Casa dos Segredos, em 2014, onde ficou frente a frente Bruno “Savate”, com quem namorou em tempos e com as suas ex-namoradas.

O segredo da jovem na altura era relacionado com Savate - «o grande amor da minha vida está na casa» - e a relação entre os dois foi um dos temas centrais do programa, conquistando milhares de fãs e curiosos, que continuaram a seguir a jovem mesmo depois do fim da emissão.

Já passaram 11 anos desde que Flávia entrou na casa mais vigiada do País, mas a antiga concorrente continua a dar que falar e a incendiar as redes sociais com a sua presença marcante.

Flávia manteve-se atenta à sua imagem pública e soube usar as redes sociais a seu favor. O tempo passou, mas a popularidade não desapareceu. Hoje, continua ativa no Instagram, onde partilha fotografias, momentos do dia a dia e reflexões pessoais que rapidamente se tornam virais entre os seus seguidores.

Mesmo passados mais de 10 anos, Flávia continua a ser lembrada como uma das participantes mais carismáticas da sua edição, uma figura que marcou a televisão portuguesa da época. Hoje, a sua presença nas redes sociais mantém viva a curiosidade de quem acompanhou o reality show, mas também conquista novos seguidores que a conhecem apenas pela sua atividade digital.

Num panorama em que as redes sociais são o novo palco da fama, Flávia Vieira soube adaptar-se e reinventar-se. Já não é apenas “a ex do Savate” nem apenas uma ex-concorrente de reality shows — é uma personalidade digital que continua a despertar interesse e comentários, provando que a popularidade conquistada há mais de uma década pode resistir ao tempo.

