Discussão entre Flávia e Afonso Leitão termina em tom irónico e todos choram a rir: «Eu falo o que bem me apetece, eu vivo aqui!»

Alerta tensão: Discussão acesa entre Flávia e Afonso Leitão deixa a casa em alvoroço durante o almoço: «Não precisas de levantar a voz (...)»

O ambiente na casa do Secret Story – Desafio Final aqueceu durante o almoço desta terça-feira, com uma troca de palavras exaltada entre Flávia e Afonso Leitão que deixou os restantes concorrentes a rir e a tentar apaziguar a situação.

Tudo começou quando Flávia, visivelmente irritada, confrontou Afonso sobre comentários feitos anteriormente por causa de umas gomas e chocolate: «Eu vou ensinar-te coisas para falares com razão, meu menino (…) Se queres falar de coisas, falas do que fiz mesmo!», atirou.

Afonso leitão tentou manter a calma e interrompeu Flávia para dar a sua versão: «Primeiro ponto, não precisas de chamar nomes porque eu não te chamei nenhum». No entanto, Flávia respondeu imediatamente, elevando ainda mais a voz: «Que nomes é que te chamei?», gritou ainda mais.

Afonso Leitão insistiu em manter a conversa num tom mais «baixo» e continuou a picar Flávia: «Em segundo lugar, não precisas de levantar a voz…». Mas Flávia não deixou por menos e respondeu de forma ainda mais exaltada: «Eu falo o que bem me apetece, eu vivo aqui!».

Apesar do ambiente tenso, Flávia encerrou a discussão com um comentário irónico que arrancou risos dos restantes colegas: «Não há terceiro, nem há quarta, nem quinta, que o meu carro só dá sexta!».

Este momento rapidamente se tornou numa mistura de confronto e humor, com outros concorrentes a brincarem com a situação enquanto tentavam aliviar o ambiente. Ainda assim, o episódio demonstrou as tensões crescentes entre os participantes à medida que o jogo avança.

