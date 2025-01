Exclusivo App TVI Reality: Tenso! Flávia responde a Inês Morais: «Não vim para aqui só para divulgar o meu trabalho»

Inês Morais perde a paciência com Flávia no Secret Story Desafio Final e lança críticas diretas. Veja a resposta de Flávia.

O ambiente no Secret Story Desafio Final voltou a aquecer, desta vez com Inês Morais a protagonizar um momento de tensão ao demonstrar a sua irritação com Flávia. Durante uma conversa com os outros concorrentes, Inês Morais não escondeu o seu descontentamento e impaciência: «Estou farta de ouvir a Flávia a cantar e de ouvir as suas músicas a toda a hora!»

O desabafo veio após várias situações em que Flávia, conhecida pela sua paixão pela música, cantava os seus temas que, aparentemente, começaram a incomodar alguns colegas da casa. Inês Morais deixou claro que a repetição constante das músicas está a afetar o seu estado de espírito e a testar os seus limites de paciência.

