Flávia lança música nova para os «egos feridos» e atira: «Será que será uma dica…»

Exclusivo! Flávia reage à expulsão de Ruben e comenta reencontro do colega com Ana Soares: «Não me surpreendeu...»

Flávia, (Nufla de nome artístico), lançou recentemente uma nova música em conjunto com o artista JunyorB. Chama-se «SOS» e foi feita «para mandar para o vosso ego ferido», segundo revelou a ex-concorrente do Secret Story, na sua página de Instagram.

«“SOS”. Em colaboração com o meu maninho JunyorB, decidimos fazer este som para vocês! Será que será uma dica do meu próximo feat a ser lançado? Deixem nos comentários o que acharam e não se esqueçam de mandar para o vosso “ ego ferido “», escreveu numa publicação naquela rede social.

Recorde-se que Flávia foi uma das concorrentes expulsas do Secret Story e guardava um segredo surpreendente: «Sou CEO de uma empresa de sucesso». No programa «Dois às 10», a também cantora, explicou o seu segredo e revelou que a sua icónica música «Universo» é inspirada no pai.

«Foi um negócio que montei com a ajuda do meu pai. Foi uma decisão que eu tive que tomar há três anos, custou-me mesmo muito ter que a tomar. O meu pai tinha um negócio, não correu bem infelizmente, chegámos a perder tudo», disse emocionada.

Flávia explicou que decidiu «colocar os sonhos de lado e perceber que eu vim ao mundo para alguma coisa, para impactar. E mesmo não sabendo muito sobre o tema eu peguei naquilo e disse ‘vamos embora, porque ou eu não me chamo Flávia Monteiro, isto vai ter de rebentar a bem ou a mal e aquelas portas vão ter de se abrir’. E a realidade é essa, só quem luta sabe o que é vingar».

«Decidi pegar no negócio, com a cabeça do meu pai que é brilhante, o meu pai é uma pessoa humilde, nunca levantou um tom de voz nesta vida», contou a ex-concorrente.

Flávia recordou também essa fase mais difícil da sua vida: «Eu não tinha a noção do que se estava a passar, os meus pais nunca me quiseram preocupar, devido ao facto de ter um irmão com deficiência os meus pais sempre quiseram que eu fosse atrás das coisas, para que eu nunca desistisse dos meus sonhos».

«O meu pai pensou em desistir da vida, a minha mãe também, eu senti que eu ia ficar sozinha, juro por tudo (…) os meus amigos dizem que não conseguem acreditar como é que eu consegui ser a pessoa que sou hoje, trabalhei muito em mim», afirmou Flávia lavada em lágrimas.

A ex-concorrente acrescentou: «Tenho muito orgulho nos meus pais, o negócio correu mal, tiveram muitas dívidas, a minha mãe vendeu a casa dos sonhos dela, mas um dia eu vou buscá-la».

Flávia acabou por contar que a música que ficou conhecida nesta edição do Secret Story é inspirada no pai. «O meu pai meteu-se num refúgio, que era o álcool e a 'Universo' é sobre ele. Não critico, na altura eu criticava, mas eu tenho muito orgulho nele. Só espero algum dia poder ser o que os meus pais foram, para mim o amor é isto».

Preste atenção aos detalhes da música «Universo»:

De facto, se analisarmos excertos da letra da canção de Flávia, associamos à dura história partilhada pela ex-concorrente. Espreite em baixo:

«Enquanto ele bebia a discussão nascia, eu sabia que amanhã seria um novo dia (...) Quando o medo é um ciclo e o vício é perigo, a paz não faz sentido na ausência de carinho (...) E quando deixam de acreditar, mesmo assim não podia deixar, destruir a vida que tanto lhe tinha custado a criar».