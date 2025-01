Flávia (Nufla) sentiu-se excluída pelos colegas do Desafio Final: «Custou-me imenso...»

No passado dia 25 de janeiro de 2025, a casa do Secret Story - Desafio Final perdeu Flávia (Nufla), expulsa pelos portugueses.

Agora, no Dois às 10 com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, conta tudo sobre esta segunda experiência no reality show da TVI.

Ao falar sobre o jogo, Nufla acabou por revelar que se sentiu posta de parte por alguns colegas na casa, quando se começaram a formar grupos. «Custou-me imenso» admitiu a ex-concorrente, ao recordar uma situação com Inês Morais.

Perceba tudo:

Para além de Flávia, também esteve no Dois às 10 Rita Almeida. Todos ficaram em choque com a expulsão de Rita, por escolha de Vânia Sá e Miguel Vicente, que tiveram de optar entre esta, Ossman e Sandrina, por terem sido os três concorrentes eleitos como plantas do jogo.

Confessou aos apresentadores que doeu ter sido a escolhida para sair, de uma forma tão repentina, explicando até que acreditava que a decisão estivesse mesmo entre Sandrina e Ossman: «Achei que não me iriam escolher».

Veja o momento: