Ruben e Flávia mostram-se juntos e esclarecem como está a relação de ambos: «Já conversámos minimamente, mas...»

Ruben e Flávia surgiram juntos pela primeira vez, desde a expulsão do jovem da Casa dos Segredos, na gala do passado domingo. Em direto, durante o Extra Especial de Sábado, os dois esclareceram tudo sobre a relação que nutrem.

Foi no dia 23 de novembro que os dois ex-concorrentes revelaram como está a relação. Veja aqui:

Ruben começou por esclarecer: «Estamos bem, não temos tido muito tempo para conversar. Já conversámos minimamente mas estamos bem. Só os dois ainda não tivemos esse tempo de falar sobre o programa (...) Ela meteu-me a par de tudo, da vida dela, do que tem acontecido. Para eu me preparar sobre o que tem acontecido cá fora».

Ainda no início do programa, a apresentadora Alice Alves confrontou a artista sobre as reações inéditas que teve durante a gala, quando Ruben chegou a estúdio e beijou Ana Soares. Relembre aqui o momento que continua a dar que falar.

«Eu estou tranquila eu fiquei foi triste pela saída dele, porque é um jogador que fazia sentido estar dentro da casa, havia outras pessoas que deveriam sair. Fiquei escandalizada de como é que é possível», justificou.

Nufla acabou ainda por esclarecer que ficou apenas incrédula com a expulsão do amigo: «A minha cara foi de “não acredito”. As pessoas acharam que eu estava chateada, mas estava chateada pelo facto dele ter saído, foi só disso»