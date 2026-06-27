Noite de festa para os ex-concorrentes. Saiba tudo o que aconteceu depois da última gala do Desafio Final

Depois de se despedirem dos estúdios da TVI, vários ex-concorrentes do Secret Story – Desafio Final trocaram o ambiente da gala por momentos de convívio e diversão, prolongando a festa pela madrugada dentro.

Bruno e Flávia foram dos primeiros a mostrar nas redes sociais o destino escolhido para celebrar o final desta aventura. O casal dirigiu-se a uma discoteca, onde desfrutou de uma animada noite na companhia de amigos.

Também Sara Jesus optou por continuar a festa e marcou presença numa discoteca, partilhando alguns momentos da saída com os seguidores. No storie, colocou um vídeo onde escreveu: «Estive quatro meses enclausurada para ouvir isto?».

Já Daniela Santo e Diogo Afonso tiveram um plano bem diferente. Os dois deixaram juntos a gala final e acabaram por fazer uma paragem num restaurante de fast food, onde terminaram a noite de forma descontraída, longe da agitação das pistas de dança.

Cada um à sua maneira, os ex-concorrentes aproveitaram as horas que se seguiram à grande final para celebrar o fim da experiência, partilhando vários momentos nas redes sociais e dando aos fãs um pequeno vislumbre do pós-gala.