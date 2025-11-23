Uma casa de ficar de queixo caído. Entre na habitação de luxo de Flávio Furtado

Ao Minuto

00:43
Dylan lança farpa a Liliana e Fábio durante as nomeações: «Não quero cá casais a fazer competição» - Big Brother
01:00

Dylan lança farpa a Liliana e Fábio durante as nomeações: «Não quero cá casais a fazer competição»

00:40
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge - Big Brother
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

00:38
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio - Big Brother
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

00:34
Inédito: Marisa e Pedro nomeiam em dupla pela primeira vez - Big Brother
06:15

Inédito: Marisa e Pedro nomeiam em dupla pela primeira vez

00:29
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens - Big Brother
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

00:27
Imperdível: A VT especial da gala reúne os momentos mais emocionantes da semana - Big Brother
02:23

Imperdível: A VT especial da gala reúne os momentos mais emocionantes da semana

00:25
Bruna ficou imune e esta é a reação que está a dar que falar - Big Brother
01:33

Bruna ficou imune e esta é a reação que está a dar que falar

00:20
Expulsão surpreendente: concorrente deixa a casa com a votação mais renhida da temporada - Big Brother

Expulsão surpreendente: concorrente deixa a casa com a votação mais renhida da temporada

00:18
Choque absoluto: Gang dos Frescos fica boquiaberto com a saída de Marisa Susana - Big Brother
03:44

Choque absoluto: Gang dos Frescos fica boquiaberto com a saída de Marisa Susana

00:16
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão - Big Brother
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

00:09
O público decidiu: Conheça o concorrente expulso - Big Brother
03:28

O público decidiu: Conheça o concorrente expulso

23:54
Bruna acerta no segredo de Inês em plena gala! Aposta arriscada vale revelação bombástica - Big Brother

Bruna acerta no segredo de Inês em plena gala! Aposta arriscada vale revelação bombástica

23:45
Arrepiante: Inês explica segredo e acaba por se declarar a Dylan - Big Brother
02:41

Arrepiante: Inês explica segredo e acaba por se declarar a Dylan

23:43
Para tudo: Bruna carrega no botão dos segredos e desvenda um segredo ainda não revelado - Big Brother
05:07

Para tudo: Bruna carrega no botão dos segredos e desvenda um segredo ainda não revelado

23:36
Hilariante: Leandro recebe notícia do exterior que provoca gargalhadas no estúdio - Big Brother
01:23

Hilariante: Leandro recebe notícia do exterior que provoca gargalhadas no estúdio

23:36
Surpreendente: Leandro emociona-se ao receber surpresa especial da mãe - Big Brother
06:30

Surpreendente: Leandro emociona-se ao receber surpresa especial da mãe

23:28
Innédito: Dylan arrasa Leandro e chama-lhe «padre» em pleno confronto - Big Brother
03:42

Innédito: Dylan arrasa Leandro e chama-lhe «padre» em pleno confronto

23:20
VT explosiva expõe guerras internas e abala toda a casa - Big Brother
02:27

VT explosiva expõe guerras internas e abala toda a casa

23:17
Discussão sem fim: Dylan arrasa Ana «Perdeu a identidade toda» - Big Brother
06:01

Discussão sem fim: Dylan arrasa Ana «Perdeu a identidade toda»

23:13
O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos - Big Brother

O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos

23:11
A ferver: Marisa tem duas caras? Os concorrentes dão a sua opinião - Big Brother
05:03

A ferver: Marisa tem duas caras? Os concorrentes dão a sua opinião

23:06
A ferver: VT revela caos total e reacende guerras dentro da casa - Big Brother
02:29

A ferver: VT revela caos total e reacende guerras dentro da casa

22:43
Emoção máxima termina em beijo apaixonado entre Marisa e Pedro - Big Brother
00:46

Emoção máxima termina em beijo apaixonado entre Marisa e Pedro

22:43
Lágrimas sem fim: Marisa e Pedro recebem presente dos filhos - Big Brother
07:22

Lágrimas sem fim: Marisa e Pedro recebem presente dos filhos

22:37
Inédito. Concorrentes admitem suspeitas entre Pedro e Marisa: «Cheguei mesmo a pensar que são um casal» - Big Brother
04:17

Inédito. Concorrentes admitem suspeitas entre Pedro e Marisa: «Cheguei mesmo a pensar que são um casal»

Uma casa de ficar de queixo caído. Entre na habitação de luxo de Flávio Furtado

  • Secret Story
  • Ontem às 19:28
Uma casa de ficar de queixo caído. Entre na habitação de luxo de Flávio Furtado - Big Brother

Flávio Furtado revelou nas redes sociais que a sua casa está oficialmente pronta para o Natal. O comentador mostrou alguns pormenores da decoração e a coroa que criou manualmente.

Flávio Furtado entrou oficialmente no espírito natalício e já deixou a casa totalmente decorada para a época. O apresentador partilhou, no Instagram, vários detalhes da decoração, revelando que a sua preparação para o Natal está concluída.

«Terminei! A minha casa está pronta para receber o Natal… Deixo aqui alguns pormenores para que me digas se gostas. E em breve mostro mais 😉», escreveu na legenda da publicação.

 

Nas imagens divulgadas, é possível ver alguns detalhes das decorações, que mostram que Flávio caprichou nos arranjos e nos apontamentos festivos. Mas houve um destaque especial: o apresentador revelou, através de um vídeo, que foi ele próprio quem fez a sua coroa de Natal, um toque pessoal que conquistou os seguidores. 

«Passei a manhã a fazer a minha própria coroa de Natal — e adorei o resultado! Vê e diz-me se gostas.

Quem mais costuma fazer a sua?

Mostrem-me as vossas enquanto vou ali fazer mais uma Gala e já volto. Até já!»

 

 

Flávio prometeu ainda revelar mais elementos da decoração nos próximos dias, deixando os fãs curiosos com o resultado final do ambiente natalício criado em sua casa.

Fora da Casa

Cristina Ferreira vive fim de semana inesquecível ao lado de João Monteiro e partilha detalhes: «Fica na memória»

Cristina Ferreira vive fim de semana inesquecível ao lado de João Monteiro e partilha detalhes: «Fica na memória»

Ontem às 18:07
Cristina Ferreira e João Monteiro: O fim de semana «mágico» no Douro em fotografias

Cristina Ferreira e João Monteiro: O fim de semana «mágico» no Douro em fotografias

Ontem às 17:42
Cristina Ferreira vive dias intensos e faz desabafo: «A cabeça não descansa»

Cristina Ferreira vive dias intensos e faz desabafo: «A cabeça não descansa»

22 nov, 22:41
Estão juntos? Toda a verdade sobre as imagens cúmplices de Jéssica Vieira e João Oliveira

Estão juntos? Toda a verdade sobre as imagens cúmplices de Jéssica Vieira e João Oliveira

22 nov, 18:00
Explosão de ternura! Ruben Silvestre e Ana Soares partilham primeiras imagens da filha

Explosão de ternura! Ruben Silvestre e Ana Soares partilham primeiras imagens da filha

22 nov, 16:44
Novo projeto, novo estilo? Manuel Luís Goucha surpreende ao surgir com look fora do habitual

Novo projeto, novo estilo? Manuel Luís Goucha surpreende ao surgir com look fora do habitual

22 nov, 15:10
Notícias

Expulsão surpreendente: concorrente deixa a casa com a votação mais renhida da temporada

Expulsão surpreendente: concorrente deixa a casa com a votação mais renhida da temporada

Há 3h e 16min
Bruna acerta no segredo de Inês em plena gala! Aposta arriscada vale revelação bombástica

Bruna acerta no segredo de Inês em plena gala! Aposta arriscada vale revelação bombástica

Há 3h e 42min
O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos

O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos

Ontem às 23:13
O impensável aconteceu em plena gala: Bruno vinga-se de Liliana com gesto inesperado

O impensável aconteceu em plena gala: Bruno vinga-se de Liliana com gesto inesperado

Ontem às 21:58
Uma casa de ficar de queixo caído. Entre na habitação de luxo de Flávio Furtado

Uma casa de ficar de queixo caído. Entre na habitação de luxo de Flávio Furtado

Ontem às 19:28
