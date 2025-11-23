Uma casa de ficar de queixo caído. Entre na habitação de luxo de Flávio Furtado

Flávio Furtado entrou oficialmente no espírito natalício e já deixou a casa totalmente decorada para a época. O apresentador partilhou, no Instagram, vários detalhes da decoração, revelando que a sua preparação para o Natal está concluída.
«Terminei! A minha casa está pronta para receber o Natal… Deixo aqui alguns pormenores para que me digas se gostas. E em breve mostro mais 😉», escreveu na legenda da publicação.
Nas imagens divulgadas, é possível ver alguns detalhes das decorações, que mostram que Flávio caprichou nos arranjos e nos apontamentos festivos. Mas houve um destaque especial: o apresentador revelou, através de um vídeo, que foi ele próprio quem fez a sua coroa de Natal, um toque pessoal que conquistou os seguidores.
«Passei a manhã a fazer a minha própria coroa de Natal — e adorei o resultado! Vê e diz-me se gostas.
Quem mais costuma fazer a sua?
Mostrem-me as vossas enquanto vou ali fazer mais uma Gala e já volto. Até já!»
Flávio prometeu ainda revelar mais elementos da decoração nos próximos dias, deixando os fãs curiosos com o resultado final do ambiente natalício criado em sua casa.