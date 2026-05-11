Ficou em 2º lugar no Big Brother: Hoje é um dos comentadores mais conhecidos do país e tem um programa seu

Flávio Furtado é hoje uma das figuras mais reconhecidas da televisão portuguesa no universo dos reality shows, mas a sua ligação ao entretenimento começou muito antes de se tornar comentador residente dos formatos de maior sucesso da TVI.

Em 2013, Flávio Furtado entrou no Big Brother VIP numa altura em que já era conhecido do público português pelo seu trabalho enquanto cronista social e comentador de temas ligados ao mundo das celebridades.

A participação no reality show acabou por aproximá-lo ainda mais dos telespectadores e consolidou a sua imagem televisiva. Com uma personalidade frontal, opiniões vincadas e um estilo muito próprio, Flávio rapidamente se destacou dentro e fora da casa mais vigiada do país.

Mais de uma década depois, o comentador afirmou-se como uma presença indispensável nos principais formatos de entretenimento da televisão portuguesa. Atualmente, Flávio Furtado é um dos rostos mais associados aos reality shows da TVI, marcando presença regular nas galas e programas de comentário de formatos como o Big Brother e o Secret Story.

Para além de dar cartas na televisão, Flávio Furtado tem ainda um programa seu, o 'The Leite Show', um videocast semanal, onde o comunicador entrevista várias personalidades.

Reconhecido pelas análises diretas, sentido de humor e capacidade de gerar debate, Flávio Furtado tornou-se um dos comentadores mais populares e influentes do país no universo da televisão e do entretenimento. Veja a galeria que temos para si com as imagens do percurso do comunicador.