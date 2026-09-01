Está irreconhecível! Veja a impressionante transformação desta cara conhecida após procedimento estético

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Flávio Furtado decidiu apostar num tratamento estético para definir o rosto e os primeiros resultados já são visíveis. O comentador recorreu ao Ultraformer MPT e, logo após a primeira sessão, a mudança no contorno facial chamou a atenção.

Flávio Furtado submeteu-se a um procedimento estético com o objetivo de melhorar a definição e firmeza do rosto, sobretudo na zona da mandíbula e do queixo.

O tratamento escolhido foi o Ultraformer MPT. Apesar de ser frequentemente associado a procedimentos de medicina estética, importa esclarecer que, neste caso, não se trata de uma cirurgia convencional com incisões, mas sim de um tratamento realizado através de ultrassons micro e macrofocados.

No caso de Flávio Furtado, o principal objetivo passou por definir a linha mandibular e melhorar o contorno da zona submentoniana, ou seja, a área localizada por baixo do queixo.

E a diferença já é percetível. Segundo a clínica responsável pelo procedimento, o resultado apresentado nas imagens foi registado imediatamente após apenas uma sessão, sendo possível observar uma maior definição do contorno do rosto.

Veja ainda as imagens mais inéditas das férias de luxo em Portugal

Mas a transformação não fica por aqui. O tratamento estimula uma resposta de remodelação do colagénio que acontece de forma progressiva, pelo que os resultados poderão continuar a desenvolver-se ao longo das semanas e meses seguintes.

Reality em direto?
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A mudança foi partilhada nas redes sociais, onde o antes e depois de Flávio Furtado não passou despercebido. O comentador surge com um contorno facial mais definido, especialmente na zona da mandíbula e do queixo.

Assim, apesar de o procedimento não envolver cirurgia no sentido tradicional, o resultado conseguido através da medicina estética promete fazer diferença na aparência de Flávio Furtado.

Veja a imagem.

Tranformação de Flávio Furtado
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