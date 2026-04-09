Flávio Furtado incentiva romance entre Eva e Tiago: «Serei o único que…»

Flávio Furtado voltou a dar que falar nas redes sociais ao comentar a relação entre Eva e Tiago, dois dos concorrentes que têm mostrado uma cumplicidade cada vez mais evidente no Secret Story 10.

O comentador das galas, ao lado de Bruna Gomes, partilhou uma imagem de um dos momentos entre os dois concorrentes e deixou uma opinião que rapidamente chamou a atenção dos fãs do formato.

«Serei o único que gostava que a coisa se desse neste Secret Story?», escreveu, mostrando-se claramente a torcer por uma possível aproximação mais romântica.

Recorde-se que Eva e Tiago têm protagonizado vários momentos de proximidade, com olhares cúmplices e uma ligação que não tem passado despercebida dentro e fora da casa, principalmente desde que Diogo terminou o namoro com Eva. Resta saber se esta relação vai evoluir ou ficar apenas pela amizade.



