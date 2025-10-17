Muito mais magro. Flávio Furtado perde 16 quilos: e o 'antes' e 'depois' é impressionante

Parou tudo! O detalhe inesperado no look de Flávio Furtado que fez parar a passadeira vermelha

Flávio Furtado decidiu adotar um estilo de vida mais saudável e os resultados são visíveis. Esta quinta-feira, 16 de outubro, o comentador do Secret Story 9 partilhou com os fãs a transformação do seu corpo, depois de ter mudado vários hábitos alimentares.

No Instagram, Flávio Furtado publicou um antes e depois impressionante, onde mostra que perdeu 16 quilos nos últimos tempos.

«Foi há exatamente 16kg atrás que decidi deixar de comer carnes vermelhas, doces e refrigerantes. E cada vez que me sinto tentado, vejo a segunda foto e volto ao meu foco», lê-se, na legenda da publicação.

Cláudio Ramos e Flávio Furtado reconciliam-se em direto: «Se a tua consciência fica mais tranquila...»

O momento mais inesperado do «Dois às 10» desta segunda-feira foi protagonizado por Cláudio Ramos e Flávio Furtado. Depois de um longo período afastados, os dois rostos da TVI voltaram a reencontrar-se em direto, num momento marcado pela reconciliação.

Flávio Furtado, que esteve no programa ao lado de Bruna Gomes para comentar os acontecimentos mais recentes do «Secret Story 9», aproveitou a ocasião para falar abertamente sobre o afastamento com Cláudio Ramos. O mesmo fez o apresentador do matutino.

«Eu não sou daquelas pessoas que falham e empurram com a barriga. Pedi desculpa e mandei mensagem pública na revista Cristina. Não vai mudar nada na nossa vida, mas fico de consciência tranquila», confessou o comentador.

Com serenidade, Cláudio Ramos respondeu ao gesto e deixou claro que o assunto está resolvido: «Para mim, o assunto já está morto. Se a tua consciência fica mais tranquila, as desculpas são aceites», disse, encerrando assim um capítulo que dividia os dois há anos.

O reencontro emocionou o público e simbolizou um novo começo entre dois dos rostos mais conhecidos da TVI.