Em poucas horas já há uma desistência no Secret Story. E o motivo comoveu o País

É oficial: Prestes a desistir, Fábio Daniel coloca as cartas na mesa e explica a razão

«Vivi em pobreza extrema, numa casa com ratos e cobras»: Está revelado de quem é este segredo

«Como é que uma pessoa desiste em menos de 24 horas?»: Cristina Ferreira reage a decisão de Fábio Daniel

Um dia após a estreia do Secret Story, há a primeira desistência. Fábio Daniel abandonou a Casa mais vigiada do País no primeiro Especial do reality show, da TVI. O concorrente não aguentou as saudades da mãe, a quem liga com muita frequência. O motivo comoveu o País.

«Ser muito ambicioso e ter foco funcionou durante muitos anos, mas era quando eu conseguia pegar num telemóvel e ligar para a mãe e para a família», explicou o concorrente, de 29 anos, a Cristina Ferreira.

Como Fábio Daniel desistiu, foi revelado o segredo que guardava. O concorrente guardava o segredo: «Vivi em pobreza extrema numa casa com ratos e cobras».

Engenheiro industrial, Fábio Daniel revelou no seu perfil de concorrente qye sempre foi um aluno de excelência e orgulha-se disso. Considera-se extremamente perfecionista, perspicaz e ambicioso. Investe no mercado financeiro, porque acha que ninguém enriquece só a trabalhar.

