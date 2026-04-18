1ª Companhia "regressa" com desafio icónico. E estas são as melhores fotos do reencontro

Instrutores, recrutas e uma enfermeira reencontraram-se e o resultado não podia ser mais animado.

Alguns dos elementos da 3.ª Recruta da 1.ª Companhia viveram dois dias a cheio em Constância, entre disciplina, muita diversão e sol garantido. A iniciativa contou ainda com a participação de instrutores e de uma enfermeira, numa aventura inédita dinamizada por uma empresa especializada em atividades na água, no ar e em terra.

Caminhadas, provas ao ar livre, canoagem e boas jantaradas foram o ingrediente perfeito para provar que o espírito de camaradagem continua bem vivo e que a amizade entre todos só tem crescido.

Nas fotografias e vídeos partilhados é possível ver que a ligação entre o grupo permanece tão forte quanto na recruta e que quando se juntam, a animação está garantida.