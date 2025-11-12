20 anos depois da 1ª Companhia, Alexandre Frota continua a fazer furor: as fotos que comprovam

Ao Minuto

18:10
«É aí que eu acho que a Marisa larga o veneno»: Teresa Silva é implacável com a concorrente - Big Brother
02:00

«É aí que eu acho que a Marisa larga o veneno»: Teresa Silva é implacável com a concorrente

17:57
Liliana perde a calma e quase cai ao chão em plena discussão: As imagens mais marcantes da tarde aqui - Big Brother
03:11

Liliana perde a calma e quase cai ao chão em plena discussão: As imagens mais marcantes da tarde aqui

17:42
Concorrente fez um empréstimo para comprar um carro de luxo: «Fiquei a pagar 1000 e tal euros por mês» - Big Brother
03:47

Concorrente fez um empréstimo para comprar um carro de luxo: «Fiquei a pagar 1000 e tal euros por mês»

17:25
Alerta: Há uma nova pista de segredo que leva a casa a suspeitar de Pedro - Big Brother
03:15

Alerta: Há uma nova pista de segredo que leva a casa a suspeitar de Pedro

16:56
«O rapaz parece um mono por tua causa! Vais ser desmascarada até ao fim»: Alta tensão entre Pedro e Liliana - Big Brother
02:30

«O rapaz parece um mono por tua causa! Vais ser desmascarada até ao fim»: Alta tensão entre Pedro e Liliana

16:54
«És uma insegura, não tens nada... vai aprender para a cama»: Pedro leva Liliana ao limite que quase cai ao chão - Big Brother
02:43

«És uma insegura, não tens nada... vai aprender para a cama»: Pedro leva Liliana ao limite que quase cai ao chão

16:53
«És uma triste (...) dás-me pena, és fraca!»: Gritos entre Pedro e Liliana reinam na casa - Big Brother
02:15

«És uma triste (...) dás-me pena, és fraca!»: Gritos entre Pedro e Liliana reinam na casa

16:37
Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo - Big Brother

Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo

16:34
«Estás a anular-te (...) ela acaba por te abafar»: Pedro não deixa nada por dizer à amiga - Big Brother
04:20

«Estás a anular-te (...) ela acaba por te abafar»: Pedro não deixa nada por dizer à amiga

16:15
«Tenho de me fechar por causa do meu segredo também»: Pedro acaba de dar pista - Big Brother
02:01

«Tenho de me fechar por causa do meu segredo também»: Pedro acaba de dar pista

16:10
Para Bruno, Marisa Susana é 'protagonista' e Leandro apenas fez uso dos amigos? - Big Brother
03:38

Para Bruno, Marisa Susana é 'protagonista' e Leandro apenas fez uso dos amigos?

15:59
«A Marisa Susana foi a única que foi em teu auxílio»: Bruno faz elogio surpreendente à ex-rival - Big Brother
03:37

«A Marisa Susana foi a única que foi em teu auxílio»: Bruno faz elogio surpreendente à ex-rival

14:59
Bruno, Marisa Susana e Pedro Jorge partilham almoço: «Sempre o apoiei, não foi para as câmaras» - Big Brother
05:06

Bruno, Marisa Susana e Pedro Jorge partilham almoço: «Sempre o apoiei, não foi para as câmaras»

14:34
Fábio causa discussão acesa entre Liliana e Ana: «Sim, namoramos» - Big Brother
06:42

Fábio causa discussão acesa entre Liliana e Ana: «Sim, namoramos»

14:32
Clima tenso: Liliana interrompe conversa de Inês, Bruno, Dylan e Ana sobre Fábio - Big Brother
05:01

Clima tenso: Liliana interrompe conversa de Inês, Bruno, Dylan e Ana sobre Fábio

14:25
Dylan está certo do seu futuro com Inês: «Não é só uma relação de Secret Story» - Big Brother
06:26

Dylan está certo do seu futuro com Inês: «Não é só uma relação de Secret Story»

13:07
Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?» - Big Brother
03:51

Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?»

12:35
Charada no plasma intriga a casa: «Milagre» pode denunciar o segredo de Ana - Big Brother
05:04

Charada no plasma intriga a casa: «Milagre» pode denunciar o segredo de Ana

12:21
Dylan confronta Bruno sobre Inês: «Se eu estou com ela tu foges» - Big Brother
04:58

Dylan confronta Bruno sobre Inês: «Se eu estou com ela tu foges»

11:22
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis - Big Brother
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

11:14
Será o fim do trio? Bruno mostra-se desiludido e Inês atira: «Estás estranho com a situação» - Big Brother
08:11

Será o fim do trio? Bruno mostra-se desiludido e Inês atira: «Estás estranho com a situação»

10:53
Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida» - Big Brother
02:15

Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida»

02:00
Bolha de amor: Inês e Dylan em clima de romance - Big Brother
06:10

Bolha de amor: Inês e Dylan em clima de romance

00:57
Fábio elogia Ana após noite no quarto secreto: «Subiu uns pontos na minha consideração» - Big Brother
01:50

Fábio elogia Ana após noite no quarto secreto: «Subiu uns pontos na minha consideração»

00:55
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio - Big Brother
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

20 anos depois da 1ª Companhia, Alexandre Frota continua a fazer furor: as fotos que comprovam

  • Secret Story
  • Há 2h e 15min
20 anos depois da 1ª Companhia, Alexandre Frota continua a fazer furor: as fotos que comprovam - Big Brother
Ainda se lembra de Alexandre Frota? Há 20 anos, fez furor na 1ª Companhia, da TVI, mas continua a ser um galã nas redes sociais. Veja as imagens.

Há vinte anos, Alexandre Frota foi uma das figuras mais marcantes da primeira edição da 1.ª Companhia, o reality show da TVI que colocava celebridades em regime militar, e que se prepara para regressar à antena já no início do próximo ano.

O ator e ex-modelo brasileiro já era conhecido do público português depois da sua participação n’A Quinta das Celebridades e voltou a dar que falar neste formato, onde se destacou tanto pela sua personalidade forte, como pelo físico invejável, mas também pela dupla icónica com José Castelo Branco.

Frota entrou na 1.ª Companhia determinado a ser protagonista. A sua passagem pelo programa ficou marcada pela relação intensa (e por vezes explosiva) com José Castelo Branco, outro dos concorrentes mais mediáticos. Entre provocações, brincadeiras e declarações inesperadas, os dois foram responsáveis por alguns dos momentos mais comentados da edição, que rapidamente se tornou num fenómeno de audiências.

Duas décadas depois, o ex-modelo está mais velho, grisalho, vive no Brasil, mas continua a fazer furor entre o público feminino devido ao seu lado charmoso, que se mantém com o passar dos anos. 

Veja como era Alexandre Frota quando entrou no reality show da TVI e como está agora.

A família aumentou! Bárbara Parada anuncia novidade que está a derreter os fãs: «Já me roubou o coração»

A família aumentou! Bárbara Parada anuncia novidade que está a derreter os fãs: «Já me roubou o coração»

Há 21 min
Zé é agora ‘influencer’? As fotos mais badaladas do ex-noivo de Liliana

Zé é agora ‘influencer’? As fotos mais badaladas do ex-noivo de Liliana

Hoje às 12:47
A nova vida de Renata Reis em imagens. E vão surpreendê-lo

A nova vida de Renata Reis em imagens. E vão surpreendê-lo

Hoje às 12:04
Lia Tchissola, ex-concorrente do Love on Top, celebra baby shower: As imagens aqui

Lia Tchissola, ex-concorrente do Love on Top, celebra baby shower: As imagens aqui

Ontem às 19:01
Irreconhecível: Bruno Savate surge muito mais magro. Veja o antes e depois

Irreconhecível: Bruno Savate surge muito mais magro. Veja o antes e depois

Ontem às 14:15
Secret Story 9: As imagens da amizade de Ana Cristina e Raquel fora da casa que o vão surpreender

Secret Story 9: As imagens da amizade de Ana Cristina e Raquel fora da casa que o vão surpreender

10 nov, 17:01
Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?»
03:51

Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?»

Hoje às 13:07
Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada!

Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada!

Hoje às 10:10
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

Hoje às 11:22
Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

10 nov, 12:51
Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida»
02:15

Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida»

Hoje às 10:53
«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

Há 10 min
Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Há 42 min
Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo

Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo

Há 1h e 47min
Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

Há 2h e 12min
Manuel Luís Goucha abraça novo desafio profissional. E recebe surpresa emocionante

Manuel Luís Goucha abraça novo desafio profissional. E recebe surpresa emocionante

Há 2h e 35min
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

Ontem às 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

Hoje às 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

Hoje às 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

Ontem às 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

Ontem às 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

Ontem às 22:28
