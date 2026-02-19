21 dias sem luz: É uma das ex-concorrentes mais sexys do País e sofreu o inimaginável. Veja as imagens

A ex-concorrente atravessa um período complicado.

Juliana Vieira, mais conhecida como Jully Rose, que se tornou conhecida do público após a sua participação no Big Brother em 2022, atravessa uma fase particularmente difícil da sua vida pessoal.

A jovem, residente em Fátima, esteve recentemente 21 dias sem eletricidade devido à vaga de tempestades que atingiu várias regiões de Portugal, situação que afetou significativamente o seu quotidiano e condições básicas em casa.

Como se não bastasse o impacto causado pelo mau tempo, Jully Rose enfrentou ainda a perda da sua cadela Kiri, a quem chamava carinhosamente de companheira de vida.

A ex-concorrente - que arrasa nas redes sociais com fotografias ousadas e sexys - tem partilhado agora o impacto emocional destes acontecimentos.

