A 1ª Companhia está de volta: recorde os concorrentes das primeiras edições e veja como estão hoje

Ainda se lembra dos concorrentes das primeiras edições da 1ª Companhia? Recorde-os aqui e veja com estão hoje.

A TVI anunciou, esta quinta-feira, 6 de novembro, o regresso de um dos seus formatos de entretenimento mais marcantes: a 1.ª Companhia. A nova edição do reality show será conduzida por Maria Botelho Moniz, que assume este novo desafio televisivo.

Na sequência deste regresso, recordamos as duas temporadas anteriores desta emblemática recruta, que ficou para sempre na memória dos portugueses.

A primeira temporada, exibida entre setembro e novembro de 2005, reuniu dez figuras públicas que aceitaram viver uma experiência única inspirada na vida militar. Entre os participantes estiveram Telmo Ferreira – o vencedor da edição –, Diana Chaves, Valentina Torres, José Castelo Branco e Alexandre Frota.

O reality show foi um verdadeiro sucesso e a TVI avançou rapidamente com uma segunda edição. Desta vez, o grupo de concorrentes incluiu Ruth Marlene, Arlinda Mestre, Cristina Areia - que venceu a edição -, Sá Leão, Jorge Monte Real, João Melo e Serginho, entre outros nomes conhecidos do público.