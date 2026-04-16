A Beleza invejável de Catarina faz furor fora do Secret Story. Veja as melhores fotos da ex-concorrente

A beleza da ex-concorrente tem sido amplamente comentada nas redes sociais.

Saiu da casa mais vigiada do País, mas Catarina não passou despercebida. A ex-concorrente do Secret Story, que assumiu recentemente o namoro com Norberto, tem conquistado cada vez mais seguidores nas redes sociais e os olhos azuis são o detalhe que toda a gente comenta.

A jovem, cuja conta de Instagram se chama "catblueye”, que traduzido para português significa "Cat olhos azuis", escolheu o seu traço mais marcante como identidade digital. Uma decisão que se revelou certeira: as publicações acumulam milhares de gostos e comentários, com os seguidores a não resistirem a elogiar a beleza da ex-concorrente.