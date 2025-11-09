Ao Minuto

13:20
Emocionante: O momento de Marisa e Pedro que levou esta cara da TVI às lágrimas - Big Brother

Emocionante: O momento de Marisa e Pedro que levou esta cara da TVI às lágrimas

12:43
Pedro Jorge avalia características de Fábio e causa discórdia - Big Brother
11:44

Pedro Jorge avalia características de Fábio e causa discórdia

12:34
Ana Cristina para Marisa: «Há uma série de coisas que não me permitem confiar em ti» - Big Brother
08:33

Ana Cristina para Marisa: «Há uma série de coisas que não me permitem confiar em ti»

11:54
Bruna avisa Leandro: «Não me toques» - Big Brother
05:48

Bruna avisa Leandro: «Não me toques»

11:45
Leandro irritado com Ana Cristina: «Qual foi a tua necessidade de voltar a falar nisso?» - Big Brother
04:21

Leandro irritado com Ana Cristina: «Qual foi a tua necessidade de voltar a falar nisso?»

11:13
De luvas de boxe a tirar café? Bruna cumpre consequência hilariante - Big Brother
03:44

De luvas de boxe a tirar café? Bruna cumpre consequência hilariante

10:43
Marisa Susana surpreende todos: «Fui para o jacuzzi com o Bruno (…) super besties» - Big Brother
02:05

Marisa Susana surpreende todos: «Fui para o jacuzzi com o Bruno (…) super besties»

10:38
Fábio confessa que fez «cafuné» com Ana no quarto secreto e deixa Liliana em choque - Big Brother
04:18

Fábio confessa que fez «cafuné» com Ana no quarto secreto e deixa Liliana em choque

10:34
Fábio diz-se «pensativo» e Liliana dispara perguntas: «O que é que se passa? O que é que tens?» - Big Brother
03:17

Fábio diz-se «pensativo» e Liliana dispara perguntas: «O que é que se passa? O que é que tens?»

10:28
Pazes feitas? Após noite com Ana, Liliana dá abraço carinhoso a Fábio - Big Brother
01:34

Pazes feitas? Após noite com Ana, Liliana dá abraço carinhoso a Fábio

10:25
Fábio e Ana saem do quarto secreto. E esta é a reação de Liliana - Big Brother
03:34

Fábio e Ana saem do quarto secreto. E esta é a reação de Liliana

10:15
Inês e Dylan começam o dia com beijos apaixonados e uma música romântica de fundo - Big Brother
01:41

Inês e Dylan começam o dia com beijos apaixonados e uma música romântica de fundo

09:40
Três homens e duas mulheres: Estes são os nomeados da semana - Big Brother

Três homens e duas mulheres: Estes são os nomeados da semana

02:00
Inês e Dylan dão beijo apaixonado de boa noite - Big Brother
01:13

Inês e Dylan dão beijo apaixonado de boa noite

01:20
Noite acaba de forma surpreendente para Bruno e Marisa Susana! As imagens de ambos no jacuzzi - Big Brother
03:04

Noite acaba de forma surpreendente para Bruno e Marisa Susana! As imagens de ambos no jacuzzi

01:10
Dylan e Inês conversam sobre nomeações: «Podem tentar fazer isso...» - Big Brother
08:54

Dylan e Inês conversam sobre nomeações: «Podem tentar fazer isso...»

01:00
Inês garante que não vai voltar com o ex-namorado: «Relativamente ao que fiz, nunca vou mudar» - Big Brother
10:09

Inês garante que não vai voltar com o ex-namorado: «Relativamente ao que fiz, nunca vou mudar»

00:40
Marisa Susana e Pedro Jorge entram em choque: «Estás amargo...» - Big Brother
04:25

Marisa Susana e Pedro Jorge entram em choque: «Estás amargo...»

00:35
Dylan aconselha Liliana por causa de Fábio: «Não tiveste tempo sequer de fazer o luto da outra relação» - Big Brother
03:22

Dylan aconselha Liliana por causa de Fábio: «Não tiveste tempo sequer de fazer o luto da outra relação»

00:30
Mãe de Pedro Jorge reage a polémica: «Não reconheço a Marisa...» - Big Brother
02:05

Mãe de Pedro Jorge reage a polémica: «Não reconheço a Marisa...»

00:25
Hilariante: Concorrentes tentam ouvir o que está a acontecer no quarto secreto - Big Brother
04:50

Hilariante: Concorrentes tentam ouvir o que está a acontecer no quarto secreto

00:20
Leandro desmascarado nos bastidores da gala. Raquel reage: «Mentiroso...» - Big Brother
02:41

Leandro desmascarado nos bastidores da gala. Raquel reage: «Mentiroso...»

00:15
Liliana irritada com Fábio: «Tens noção das coisas que estás a dizer agora?» - Big Brother
04:18

Liliana irritada com Fábio: «Tens noção das coisas que estás a dizer agora?»

00:10
Fábio perde as estribeiras com Liliana: «Posso falar!?» - Big Brother
02:43

Fábio perde as estribeiras com Liliana: «Posso falar!?»

00:00
O polémico quarto secreto de Fábio e Ana! Perceba tudo o que aconteceu - Big Brother
03:55

O polémico quarto secreto de Fábio e Ana! Perceba tudo o que aconteceu

