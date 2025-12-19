A dias de ser mãe pela primeira vez, Vânia Sá mostra «barrigão»

Ao Minuto

16:35
O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada" - Big Brother
01:07

- Big Brother

16:02
Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado... - Big Brother
03:26

- Big Brother

15:53
A desgarrada mais impressionante protagonizada por Leandro e Liliana: «Levas a mala vazia...» - Big Brother
06:10

- Big Brother

14:55
«Choro, amor e confusão» Esta é a visão de Leandro sobre o jogo de Liliana - Big Brother
07:07

- Big Brother

14:42
Leandro manda boca a Pedro: «Tu é que te preocupas com as aparências» - Big Brother
10:39

- Big Brother

14:41
Liliana faz um reparo sobre a forma como Leandro come: «Parece...» - Big Brother
10:39

- Big Brother

13:01
Beijos e mais beijos! Liliana e Fábio em clima de romance durante as limpezas - Big Brother
00:55

- Big Brother

12:58
Pedro deixa Inês a rir à gargalhada: «Prepara-te para ver um vídeo do Dylan com a tua mãe...» - Big Brother
02:20

- Big Brother

12:37
Completamente apaixonados! Pedro enche Marisa de beijos e faz provocação picante: «És ardente» - Big Brother
01:27

- Big Brother

12:35
"Besties" fazem as pazes? Leandro deixa cair a capa e elogia Pedro: «Ele é muito...» - Big Brother
03:40

- Big Brother

12:30
Alegria da casa! Inês rendida à postura de Leandro - Big Brother
01:26

- Big Brother

12:29
Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...» - Big Brother
02:20

- Big Brother

12:28
Fábio desfaz-se em elogios a Inês: «És bastante leal. Foste a mais inteligente» - Big Brother
02:20

- Big Brother

12:25
«Tem muita paciência, sei que não sou fácil...»: Liliana declara-se a Fábio - Big Brother
01:07

- Big Brother

12:23
Inesperado! Marisa deixa palavras de amor a Liliana: «É uma menina meiguinha» - Big Brother
02:12

- Big Brother

12:22
Pedro elogia Marisa e deixa-a emocionada: «Aguentou muita coisa» - Big Brother
01:48

- Big Brother

12:12
Imparáveis! Leandro e Liliana entram em nova discussão: «Está calada e pega na vassoura» - Big Brother
03:16

- Big Brother

12:07
Fábio e Liliana falam do futuro: «Temos de aguentar até terminar e lá fora logo se vê» - Big Brother
01:15

- Big Brother

11:39
Pedro tem medo de sair? Fábio acredita que sim e vai mais longe: «Fez um discurso de despedida» - Big Brother
03:38

- Big Brother

11:37
«Estás com medo, triste?»: Fábio confronta Liliana com o que podem encontrar cá fora - Big Brother
01:43

- Big Brother

11:32
Fábio não escapa às farpas de Marisa: «Amigos assim não quero. A fazer o que faz...» - Big Brother
01:40

- Big Brother

11:31
Pedro mostra-se triste com as críticas de Fábio: «Preferi não responder, não fazer jogo sujo» - Big Brother
03:35

- Big Brother

11:31
Marisa implacável com Fábio após críticas a Pedro: «Se olhasse mais para a relação dele...» - Big Brother
03:35

- Big Brother

11:22
Fábio defende-se dos ataques dos colegas: «Vivi muito para a Liliana, mas não deixei de...» - Big Brother
02:32

- Big Brother

11:22
Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro» - Big Brother
02:32

- Big Brother

A dias de ser mãe pela primeira vez, Vânia Sá mostra «barrigão»

  • Secret Story
  • Hoje às 11:00
A dias de ser mãe pela primeira vez, Vânia Sá mostra «barrigão» - Big Brother
Esta barriga de grávida é de fazer inveja.

Vânia Sá está a viver a reta final da gravidez e a contagem decrescente para conhecer a filha, Leonor, já começou. A empresária vai ser mãe pela primeira vez e tem partilhado com os seguidores vários momentos desta fase tão especial - incluindo imagens da barriga, que mostram como está cada vez mais próxima do grande dia.

Nos últimos dias, Vânia Sá tem recorrido às redes sociais para mostrar o lado mais real desta etapa, sem filtros nem romantismos excessivos. Entre fotografias da barriga de grávida e desabafos sinceros, a futura mamã tem falado abertamente sobre o cansaço físico, as mudanças no corpo e as emoções intensas que antecedem o parto.

A poucos dias, a ex-concorrente de reality shows continua a dividir com os fãs esta espera ansiosa, revelando-se feliz, mas também exausta, numa fase em que o corpo já dá sinais claros de que o momento está cada vez mais perto.

Veja as imagens da barriga de Vânia Sá na galeria acima.

Temas: Vânia Sá

Mais Fotos

Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

Ontem às 17:22
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

17 dez, 12:30
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

17 dez, 09:53
Depois da vitória no Big Brother 2020, Soraia Moreira surpreende com conquista inédita

Depois da vitória no Big Brother 2020, Soraia Moreira surpreende com conquista inédita

15 dez, 18:03
Mafalda Castro abre as portas da sua cozinha de sonho. Os detalhes deixam qualquer um de boca aberta

Mafalda Castro abre as portas da sua cozinha de sonho. Os detalhes deixam qualquer um de boca aberta

15 dez, 15:53
Estas são as imagens da discussão entre Marisa e Liliana que obrigou a Voz e Pedro a intervirem

Estas são as imagens da discussão entre Marisa e Liliana que obrigou a Voz e Pedro a intervirem

15 dez, 11:13
Mais Vistos

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Hoje às 11:49
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

17 dez, 09:53
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Há 1h e 12min
Pela primeira vez, Maria Botelho Moniz mostra-se na casa da Primeira Companhia: «Fui visitar a Base»

Pela primeira vez, Maria Botelho Moniz mostra-se na casa da Primeira Companhia: «Fui visitar a Base»

Ontem às 11:24
20 anos depois, a 1ª Companhia regressa à antena da TVI

20 anos depois, a 1ª Companhia regressa à antena da TVI

6 nov, 12:40
Notícias

Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Há 40 min
Jéssica Galhofas atravessa momento difícil: «Esta fase é apenas mais um desafio»

Jéssica Galhofas atravessa momento difícil: «Esta fase é apenas mais um desafio»

Há 54 min
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Há 1h e 12min
Cristina Ferreira em choque com acidente fatal: «Isto faz-me muita confusão»

Cristina Ferreira em choque com acidente fatal: «Isto faz-me muita confusão»

Há 3h e 31min
Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Hoje às 11:49
EXCLUSIVOS

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

Hoje às 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
TVI Reality

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Há 1h e 12min
Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»
02:20

Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»

Hoje às 12:29
Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»
02:32

Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»

Hoje às 11:22
Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Hoje às 11:14
Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Ontem às 17:31
Outros Sites

Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Há 1h e 58min
Jéssica Vieira fala sobre distância da mãe: "Ela sofre um bocadinho"

Jéssica Vieira fala sobre distância da mãe: "Ela sofre um bocadinho"

Há 2h e 36min
Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

Ontem às 08:07
Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

17 dez, 21:55
Há uma coisa que Jorge Guerreiro ainda não fez desde que saiu do "Big Brother Famosos": "Por minha culpa"

Há uma coisa que Jorge Guerreiro ainda não fez desde que saiu do "Big Brother Famosos": "Por minha culpa"

17 dez, 15:48
