A dias de ser mãe pela primeira vez, Vânia Sá mostra «barrigão»

Esta barriga de grávida é de fazer inveja.

Vânia Sá está a viver a reta final da gravidez e a contagem decrescente para conhecer a filha, Leonor, já começou. A empresária vai ser mãe pela primeira vez e tem partilhado com os seguidores vários momentos desta fase tão especial - incluindo imagens da barriga, que mostram como está cada vez mais próxima do grande dia.

Nos últimos dias, Vânia Sá tem recorrido às redes sociais para mostrar o lado mais real desta etapa, sem filtros nem romantismos excessivos. Entre fotografias da barriga de grávida e desabafos sinceros, a futura mamã tem falado abertamente sobre o cansaço físico, as mudanças no corpo e as emoções intensas que antecedem o parto.

A poucos dias, a ex-concorrente de reality shows continua a dividir com os fãs esta espera ansiosa, revelando-se feliz, mas também exausta, numa fase em que o corpo já dá sinais claros de que o momento está cada vez mais perto.

Veja as imagens da barriga de Vânia Sá na galeria acima.