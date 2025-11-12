A família aumentou! Bárbara Parada anuncia novidade que está a derreter os fãs: «Já me roubou o coração»

Bárbara Parada derreteu os fãs com a novidade que anunciou recentemente. Veja as imagens que estão a dar que falar.

Bárbara Parada não podia estar mais feliz! A ex-concorrente do Big Brother adotou um cão e contou a novidade aos fãs através de uma publicação em que mostra o seu novo amiguinho de quatro patas.

Nos registos fotográficos, partilhados no Instagram, Bárbara Parada surge abraçada ao novo 'filhote', um pastor alemão, a quem deu o nome de Martim.

Na legenda da publicação, a namorada de Francisco Monteiro declarou-se ao seu novo amor. «🩵MARTIM🩵 As primeiras 24h juntos. Já me roubou o coração e a memória de fotografias do meu telemóvel. Estou rendida.🥹 Bem vindo à minha vida Martim!🐾🐶💛», pode ler-se.

Os fãs ficaram rendidos à novidade e às fotos amorosas. «Lindo como a dona ❤️», «Opa que fofo 😍», «É uma loucura 😍😍 essa orelhinha mata-me 🩷», «Aí que amor que lindo 💙. Que sejam muito felizes com ele. 🙏», «É lindíssimo o teu cachorrinho. Um dia serás uma ótima mãe porque a forma doce com os animais é proteção, cuidado, brincar…. Bem vindo Martim. ❤️», pode ler-se, na caixa de comentários.