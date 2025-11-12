A família aumentou! Bárbara Parada anuncia novidade que está a derreter os fãs: «Já me roubou o coração»

Ao Minuto

20:00
Leandro recebe convite surpreendente de ex-rival e a Voz atira 'achas para a fogueira' - Big Brother
04:15

Leandro recebe convite surpreendente de ex-rival e a Voz atira 'achas para a fogueira'

19:49
«Mas estão a picar quem lhes deu a mão!»: Leandro fala do seu grupo nas costas - Big Brother
04:50

«Mas estão a picar quem lhes deu a mão!»: Leandro fala do seu grupo nas costas

19:49
«Tanto ódio que destilava dela...»: No quarto ao lado, concorrentes criticam nova ligação de Bruno e da ex-rival - Big Brother
03:46

«Tanto ódio que destilava dela...»: No quarto ao lado, concorrentes criticam nova ligação de Bruno e da ex-rival

19:35
Última Hora: A casa do Secret Story está a ser invadida e há alguém que é roubado - Big Brother
06:19

Última Hora: A casa do Secret Story está a ser invadida e há alguém que é roubado

19:33
«Incomoda-me a cena do barulho na cama...»: Bruno confessa a Inês e Dylan - Big Brother
01:14

«Incomoda-me a cena do barulho na cama...»: Bruno confessa a Inês e Dylan

19:02
O que existe entre Inês e Dylan é forçado e não existe nada de verdadeiro entre os dois? Quem o diz é... - Big Brother
02:37

O que existe entre Inês e Dylan é forçado e não existe nada de verdadeiro entre os dois? Quem o diz é...

18:59
Nova pista levanta suspeitas sobre traição e segredos antigos - Big Brother
02:28

Nova pista levanta suspeitas sobre traição e segredos antigos

18:54
«Quero muito namorar contigo e...»: Após clima de tensão, o casal troca juras de amor - Big Brother
04:39

«Quero muito namorar contigo e...»: Após clima de tensão, o casal troca juras de amor

18:52
Pedro faz análise a Fábio e o grupo reage em peso: «Carisma... metia zero» - Big Brother
05:36

Pedro faz análise a Fábio e o grupo reage em peso: «Carisma... metia zero»

18:43
«Estás a ameaçar-nos?»: Ana e Pedro Jorge reagem a aviso de concorrente - Big Brother
03:26

«Estás a ameaçar-nos?»: Ana e Pedro Jorge reagem a aviso de concorrente

18:24
Concorrente quebra regra basilar: Fábio é castigado pela Voz - Big Brother
03:36

Concorrente quebra regra basilar: Fábio é castigado pela Voz

18:10
«É aí que eu acho que a Marisa larga o veneno»: Teresa Silva é implacável com a concorrente - Big Brother
02:00

«É aí que eu acho que a Marisa larga o veneno»: Teresa Silva é implacável com a concorrente

17:57
Liliana perde a calma e quase cai ao chão em plena discussão: As imagens mais marcantes da tarde aqui - Big Brother
03:11

Liliana perde a calma e quase cai ao chão em plena discussão: As imagens mais marcantes da tarde aqui

17:42
Concorrente fez um empréstimo para comprar um carro de luxo: «Fiquei a pagar 1000 e tal euros por mês» - Big Brother
03:47

Concorrente fez um empréstimo para comprar um carro de luxo: «Fiquei a pagar 1000 e tal euros por mês»

17:25
Alerta: Há uma nova pista de segredo que leva a casa a suspeitar de Pedro - Big Brother
03:15

Alerta: Há uma nova pista de segredo que leva a casa a suspeitar de Pedro

16:56
«O rapaz parece um mono por tua causa! Vais ser desmascarada até ao fim»: Alta tensão entre Pedro e Liliana - Big Brother
02:30

«O rapaz parece um mono por tua causa! Vais ser desmascarada até ao fim»: Alta tensão entre Pedro e Liliana

16:54
«És uma insegura, não tens nada... vai aprender para a cama»: Pedro leva Liliana ao limite que quase cai ao chão - Big Brother
02:43

«És uma insegura, não tens nada... vai aprender para a cama»: Pedro leva Liliana ao limite que quase cai ao chão

16:53
«És uma triste (...) dás-me pena, és fraca!»: Gritos entre Pedro e Liliana reinam na casa - Big Brother
02:15

«És uma triste (...) dás-me pena, és fraca!»: Gritos entre Pedro e Liliana reinam na casa

16:37
Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo - Big Brother

Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo

16:34
«Estás a anular-te (...) ela acaba por te abafar»: Pedro não deixa nada por dizer à amiga - Big Brother
04:20

«Estás a anular-te (...) ela acaba por te abafar»: Pedro não deixa nada por dizer à amiga

16:15
«Tenho de me fechar por causa do meu segredo também»: Pedro acaba de dar pista - Big Brother
02:01

«Tenho de me fechar por causa do meu segredo também»: Pedro acaba de dar pista

16:10
Para Bruno, Marisa Susana é 'protagonista' e Leandro apenas fez uso dos amigos? - Big Brother
03:38

Para Bruno, Marisa Susana é 'protagonista' e Leandro apenas fez uso dos amigos?

15:59
«A Marisa Susana foi a única que foi em teu auxílio»: Bruno faz elogio surpreendente à ex-rival - Big Brother
03:37

«A Marisa Susana foi a única que foi em teu auxílio»: Bruno faz elogio surpreendente à ex-rival

14:59
Bruno, Marisa Susana e Pedro Jorge partilham almoço: «Sempre o apoiei, não foi para as câmaras» - Big Brother
05:06

Bruno, Marisa Susana e Pedro Jorge partilham almoço: «Sempre o apoiei, não foi para as câmaras»

14:34
Fábio causa discussão acesa entre Liliana e Ana: «Sim, namoramos» - Big Brother
06:42

Fábio causa discussão acesa entre Liliana e Ana: «Sim, namoramos»

A família aumentou! Bárbara Parada anuncia novidade que está a derreter os fãs: «Já me roubou o coração»

  • Secret Story
  • Há 2h e 19min
A família aumentou! Bárbara Parada anuncia novidade que está a derreter os fãs: «Já me roubou o coração» - Big Brother
Bárbara Parada derreteu os fãs com a novidade que anunciou recentemente. Veja as imagens que estão a dar que falar.

Bárbara Parada não podia estar mais feliz! A ex-concorrente do Big Brother adotou um cão e contou a novidade aos fãs através de uma publicação em que mostra o seu novo amiguinho de quatro patas.

Nos registos fotográficos, partilhados no Instagram, Bárbara Parada surge abraçada ao novo 'filhote', um pastor alemão, a quem deu o nome de Martim.

Na legenda da publicação, a namorada de Francisco Monteiro declarou-se ao seu novo amor. «🩵MARTIM🩵 As primeiras 24h juntos. Já me roubou o coração e a memória de fotografias do meu telemóvel. Estou rendida.🥹 Bem vindo à minha vida Martim!🐾🐶💛», pode ler-se. 

Os fãs ficaram rendidos à novidade e às fotos amorosas. «Lindo como a dona ❤️», «Opa que fofo 😍», «É uma loucura 😍😍 essa orelhinha mata-me 🩷», «Aí que amor que lindo 💙. Que sejam muito felizes com ele. 🙏», «É lindíssimo o teu cachorrinho. Um dia serás uma ótima mãe porque a forma doce com os animais é proteção, cuidado, brincar…. Bem vindo Martim. ❤️», pode ler-se, na caixa de comentários. 

Percorra a nossa galeria e veja as imagens que estão a derreter a Internet

Temas: Bárbara Parada Francisco Monteiro

