A filha é uma “bomba” e ela também: De biquíni e com muitas curvas, as fotos sexys da mãe desta ex-concorrente

A mulher de 57 anos arrasa com fotografias sensuais.

Berta Rocha Manojlovic, mãe da ex-concorrente do reality show da TVI Love On Top, Alexandra Rocha, está a dar que falar nas redes sociais.

Aos 57 anos, a mãe da conhecida “Xaninha” impressiona os seguidores com a excelente forma física e com fotografias em biquíni que rapidamente conquistam elogios.

A boa genética parece mesmo correr na família. Alexandra Rocha sempre foi apontada como uma das concorrentes mais sensuais. Agora, é a própria mãe quem rouba atenções.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens mais sensuais da mãe da conhecida ex-concorrente.