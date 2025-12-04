Ao Minuto
22:44
04:11
Marisa: «Está-se a meter com toda a gente para dar canal e ver se não sai». Pedro: «Sanguessuga»
22:37
01:19
Inês pica Leandro: «Esteja cá dentro ou lá fora eu vou adorar ver tu a ficares em segundo lugar»
22:26
02:50
Alta tensão! Após especial, Liliana e Pedro trocam farpas: «Toma tino, já tens idade para isso»
22:12
01:12
Cristina Ferreira regressa à casa e o caos reina: «Pedro, enervou-se com a Marisa porquê?»
22:10
03:58
«Não estás a ser verdadeiro»: Liliana põe em causa sentimentos de Fábio e ele vê tudo no confessionário
22:05
03:06
Fábio provoca colegas: «Ainda vou pegar no cheque (…) já estou com um pezinho a cheirar a final»
22:04
03:23
Liliana arrasa Leandro: «Estou-lhe a fazer comichão (…) o jogo dele está cansado, é tudo muito forçado»
22:00
04:03
O que se passou na casa durante o pequeno-almoço de Ana? Concorrentes veem o que foi dito nas suas costas
21:56
04:34
Marisa atira: «A Liliana já perdeu o controlo e o Fábio está a ir de arrasto (…) tudo descontrolado»
21:52
04:23
«Fora da validade»: Inês, Leandro e Marisa foram excluídos do pequeno-almoço. Agora veem todas as imagens
19:55
02:18
Confessionário polémico: Liliana e Inês questionam aproximação de Pedro e Marisa e quase acertam no segredo
01:20
Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal
5 dez, 13:27
01:07
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
2 dez, 21:59
02:32
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
2 dez, 01:09
01:40
Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»
4 dez, 16:32
01:26
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»
4 dez, 15:25
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"
Ontem às 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"
Ontem às 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"
Ontem às 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"
6 dez, 18:00
