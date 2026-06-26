A grande transformação de Cristina Ferreira que marcou a última gala do Desafio Final

Cristina Ferreira volta a surpreender com mudança de visual numa grande final

Assim que começou, a grande final do "Secret Story – Desafio Final" ficou marcada pelas primeiras imagens de Cristina Ferreira. É que a apresentadora surpreendeu os telespectadores ao surgir com um look completamente renovado para conduzir a última gala desta edição. A apresentadora regressou ao cabelo comprido.

O novo penteado foi conjugado com um longo vestido branco, que realçou a silhueta esculpida da apresentadora.

Esta não é, contudo, uma novidade para os seguidores mais atentos de Cristina. Já é habitual Cristina Ferreira planear mudanças de visual para ocasiões especiais, sobretudo em grandes momentos televisivos, como estreias e finais dos programas que apresenta.

Percorra a galeria e veja as imagens.