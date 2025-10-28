A Internet não fala de outra coisa. Fora do Secret Story, Vera volta a viralizar: as imagens que mostram tudo

Vera volta a ser assunto fora do Secret Story e as fotografias que preparámos para si mostram porquê.

Vera foi expulsa do Secret Story 9 na semana passada, mas mesmo fora da casa continua a ser um verdadeiro fenómeno. Se dentro da experiência a ex-concorrente ficou conhecida pelas suas frases icónicas, agora virou 'meme' por causa das sua expressões faciais que não deixam nada por dizer.

A assistente dentária, de 34 anos, esteve presente na gala da Casa dos Segredos deste domingo, 26 de outubro, e as reações que teve a alguns dos temas abordados não passaram despercebidas, nem às câmaras, nem aos fãs, que inundaram a Internet com novos memes de Vera.