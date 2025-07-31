A magia está no ar: Joana Diniz e Sónia Jesus estão em Paris, e estas fotos [encantadoras] são a prova disso

Ao Minuto

19:53
Mariana e Rui olhos nos olhos a milímetros de distância - Big Brother
05:37

Mariana e Rui olhos nos olhos a milímetros de distância

19:47
Troca de carícias: Liliana admite que Fábio não lhe é indiferente - Big Brother
06:15

Troca de carícias: Liliana admite que Fábio não lhe é indiferente

19:37
Liliana procura Vera para saber se acredita ou não nos sentimentos de Fábio - Big Brother
04:37

Liliana procura Vera para saber se acredita ou não nos sentimentos de Fábio

19:32
Pista de Fábio gera corrida ao botão e teorias explosivas - Big Brother
03:35

Pista de Fábio gera corrida ao botão e teorias explosivas

19:26
Mariana suspeita de Rui e desabafa com Dylan: «Gosto de exclusividade» - Big Brother
04:57

Mariana suspeita de Rui e desabafa com Dylan: «Gosto de exclusividade»

19:17
O silicone de Vera é tema e a concorrente mete tudo em pratos limpos - Big Brother
04:23

O silicone de Vera é tema e a concorrente mete tudo em pratos limpos

18:53
A arder: Lídia e Liliana juntam-se contra Marisa Susana - Big Brother
03:37

A arder: Lídia e Liliana juntam-se contra Marisa Susana

18:49
Inédito: Marisa Susana e Liliana pegam-se como nunca as viu - Big Brother
06:29

Inédito: Marisa Susana e Liliana pegam-se como nunca as viu

18:37
Boatos sobre Sandro e Liliana geram choque e Fábio queixa-se da colega - Big Brother
03:41

Boatos sobre Sandro e Liliana geram choque e Fábio queixa-se da colega

18:30
Mariana desafia rivais e lança metáfora ousada: «Sou um leopardo, e o leopardo mata a cobra» - Big Brother
04:26

Mariana desafia rivais e lança metáfora ousada: «Sou um leopardo, e o leopardo mata a cobra»

18:27
Secret Story: Liliana diz que se vai afastar de Fábio, mas surpreende concorrente com gesto romântico - Big Brother

Secret Story: Liliana diz que se vai afastar de Fábio, mas surpreende concorrente com gesto romântico

18:21
Leandro entra em confronto com Joana e a concorrente perde a paciência - Big Brother
05:36

Leandro entra em confronto com Joana e a concorrente perde a paciência

18:08
«Mural das Verdades»: Sandro gera polémica e assume ser o combustível da relação de Liliana e Fábio - Big Brother
04:17

«Mural das Verdades»: Sandro gera polémica e assume ser o combustível da relação de Liliana e Fábio

17:48
Mariana tem acesso a pista e conta tudo o que viu no cubo aos colegas - Big Brother
04:35

Mariana tem acesso a pista e conta tudo o que viu no cubo aos colegas

17:45
A voz deu a oportunidade a um único concorrente de ver uma pista. Descubra quem foi o escolhido - Big Brother
05:23

A voz deu a oportunidade a um único concorrente de ver uma pista. Descubra quem foi o escolhido

17:32
Lídia desiludida com Leandro: «Nas costas é que se vê os amigos» - Big Brother
08:19

Lídia desiludida com Leandro: «Nas costas é que se vê os amigos»

17:27
A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato - Big Brother

A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato

17:01
Ana Cristina desabafa com Mariana sobre as colegas na casa: «Não lhes vou dar o que elas querem» - Big Brother
05:26

Ana Cristina desabafa com Mariana sobre as colegas na casa: «Não lhes vou dar o que elas querem»

16:34
Leandro cada vez mais perto do segredo de Fábio: «É ex da Vera» - Big Brother
02:40

Leandro cada vez mais perto do segredo de Fábio: «É ex da Vera»

15:31
Mala de Leandro atirada à piscina após ser acusado de desarrumar a casa - Big Brother
20:07

Mala de Leandro atirada à piscina após ser acusado de desarrumar a casa

15:00
Inês e Rui apanhados a fazer o que não deviam na cabine telefónica. Voz deixa aviso aos concorrentes - Big Brother
01:07

Inês e Rui apanhados a fazer o que não deviam na cabine telefónica. Voz deixa aviso aos concorrentes

14:54
Está noiva de outro, mas não larga este concorrente. Fábio faz 'festinhas' a Liliana - Big Brother
01:15

Está noiva de outro, mas não larga este concorrente. Fábio faz 'festinhas' a Liliana

14:49
Fábio e Liliana em clima de flirt: «Quero que tu dances e cantes. Se for a nossa música, melhor» - Big Brother
01:22

Fábio e Liliana em clima de flirt: «Quero que tu dances e cantes. Se for a nossa música, melhor»

14:45
Nova pista na casa! Ana mostra-se perto do segredo: «Fui assaltado» - Big Brother
01:22

Nova pista na casa! Ana mostra-se perto do segredo: «Fui assaltado»

14:41
Zé, noivo de Liliana, é motivo de discórdia entre duas caras da TVI: «Estou desorientada» - Big Brother

Zé, noivo de Liliana, é motivo de discórdia entre duas caras da TVI: «Estou desorientada»

A magia está no ar: Joana Diniz e Sónia Jesus estão em Paris, e estas fotos [encantadoras] são a prova disso

A magia está no ar: Joana Diniz e Sónia Jesus estão em Paris, e estas fotos [encantadoras] são a prova disso - Big Brother
Joana Diniz e Sónia Jesus vivem dias de sonho na Disneyland Paris com os filhos. Veja as fotos!

Magia, emoção e muitas gargalhadas. Assim tem sido a viagem encantada de Joana Diniz e Sónia Jesus à Disneyland Paris, onde estão a viver momentos únicos na companhia dos filhos.

A pretexto do aniversário da pequena Valentina, Joana Diniz decidiu surpreender a filha com uma escapadinha muito especial — e não foi sozinha! Ao seu lado, Sónia Jesus embarcou nesta aventura mágica com os seus filhos, e as imagens não podiam ser mais ternurentas.

Nesta galeria, reunimos os melhores registos desta experiência inesquecível: desde abraços a personagens da Disney, sorrisos genuínos, olhares encantados e muita cumplicidade entre as duas mães e os mais pequenos. Cada clique revela a alegria de viver este momento tão especial… num dos lugares mais felizes do mundo.

E como escreveu Joana Diniz nas redes sociais:

"Parabéns grande amor da minha vida. Amo-te tanto meu amor 🩷"

Valentina não podia ter pedido melhor forma de festejar o seu dia — e os fãs também não ficaram indiferentes. A publicação da ex-concorrente dos reality shows da TVI recebeu centenas de mensagens de carinho e muitos elogios à cumplicidade entre mães e filhos.

Percorra a galeria e entre, também, neste conto de fadas em versão bem real.

Lembra-se? Ricky e Daniela apaixonaram-se no Big Brother Famosos. Veja como estão 23 anos depois

Lembra-se? Ricky e Daniela apaixonaram-se no Big Brother Famosos. Veja como estão 23 anos depois

Hoje às 12:02
As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

Hoje às 11:11
Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

Hoje às 09:29
De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

Ontem às 17:46
Big Brother Verão: Ana Duarte brilha em novos registos que encantam os fãs

Big Brother Verão: Ana Duarte brilha em novos registos que encantam os fãs

Ontem às 17:43
As primeiras imagens da segunda gravidez de Lia Tchissola, ex-concorrente do «Love on Top»

As primeiras imagens da segunda gravidez de Lia Tchissola, ex-concorrente do «Love on Top»

Ontem às 15:58
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé

Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé

Hoje às 09:44
Quer terminar a relação? Zé faz desabafo: «Caso contrário já o teria feito (...) acho que é o mais sensato»
07:19

Quer terminar a relação? Zé faz desabafo: «Caso contrário já o teria feito (...) acho que é o mais sensato»

28 set, 22:18
Entre a dor e a dignidade: A decisão inesperada do noivo Zé

Entre a dor e a dignidade: A decisão inesperada do noivo Zé

Ontem às 19:53
Liliana assume que o que sente por Fábio é verdadeiro
01:02

Liliana assume que o que sente por Fábio é verdadeiro

Hoje às 14:27
Já não há casamento entre Sónia Jesus e Vitó? Ex-Big Brother levanta suspeitas de separação

Já não há casamento entre Sónia Jesus e Vitó? Ex-Big Brother levanta suspeitas de separação

Há 1h e 9min
Secret Story: Liliana diz que se vai afastar de Fábio, mas surpreende concorrente com gesto romântico

Secret Story: Liliana diz que se vai afastar de Fábio, mas surpreende concorrente com gesto romântico

Há 1h e 40min
A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato

A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato

Há 2h e 40min
Grávida, Vânia Sá pede ajuda: «Dói-me imenso (...) é normal?»

Grávida, Vânia Sá pede ajuda: «Dói-me imenso (...) é normal?»

Há 3h e 22min
Após assumir que tinha saudades de se apaixonar, Joana Diniz mostra-se com o seu «grande amor»

Após assumir que tinha saudades de se apaixonar, Joana Diniz mostra-se com o seu «grande amor»

Há 3h e 26min
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

Ontem às 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

Ontem às 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

Ontem às 09:14
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

29 set, 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

28 set, 23:53
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

Hoje às 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Quatro anos depois, Ana Barbosa revela onde está a usar o dinheiro do prémio do Big Brother: «Só agora é que comecei a mexer»

Quatro anos depois, Ana Barbosa revela onde está a usar o dinheiro do prémio do Big Brother: «Só agora é que comecei a mexer»

Hoje às 11:18
Bruno de Carvalho prepara-se para se submeter a procedimento estético: "Peso 108 quilos"

Bruno de Carvalho prepara-se para se submeter a procedimento estético: "Peso 108 quilos"

Hoje às 10:36
Kina doou parte do fígado? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece tudo!

Kina doou parte do fígado? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece tudo!

Ontem às 18:42
Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Ontem às 15:59
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Ontem às 15:52
