A magia está no ar: Joana Diniz e Sónia Jesus estão em Paris, e estas fotos [encantadoras] são a prova disso

Joana Diniz e Sónia Jesus vivem dias de sonho na Disneyland Paris com os filhos. Veja as fotos!

Magia, emoção e muitas gargalhadas. Assim tem sido a viagem encantada de Joana Diniz e Sónia Jesus à Disneyland Paris, onde estão a viver momentos únicos na companhia dos filhos.

A pretexto do aniversário da pequena Valentina, Joana Diniz decidiu surpreender a filha com uma escapadinha muito especial — e não foi sozinha! Ao seu lado, Sónia Jesus embarcou nesta aventura mágica com os seus filhos, e as imagens não podiam ser mais ternurentas.

Nesta galeria, reunimos os melhores registos desta experiência inesquecível: desde abraços a personagens da Disney, sorrisos genuínos, olhares encantados e muita cumplicidade entre as duas mães e os mais pequenos. Cada clique revela a alegria de viver este momento tão especial… num dos lugares mais felizes do mundo.

E como escreveu Joana Diniz nas redes sociais:

"Parabéns grande amor da minha vida. Amo-te tanto meu amor 🩷"

Valentina não podia ter pedido melhor forma de festejar o seu dia — e os fãs também não ficaram indiferentes. A publicação da ex-concorrente dos reality shows da TVI recebeu centenas de mensagens de carinho e muitos elogios à cumplicidade entre mães e filhos.