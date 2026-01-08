A nova vida de Daniel Gregório depois do fim da relação com Liliana Filipa

Daniel Gregório tem tido uma vida muito calma desde a separação de Liliana Filipa.

O ex concorrente do Secret Story tem-se mostrado bastante calmo desde a separação com a influencer Liliana Filipa.

Daniel Gregório foi visto com uma mulher numa discoteca no Algarve, e houve toda uma polémica envolta numa alegada traição para a ex noiva, Liliana Filipa.

Desde então, a vida do ex casal parece estar a ser muito diferente. Enquanto Liliana viajou com os filhos para a neve, antes das festividades, e foi passar a passagem de ano ao Brasil com as amigas, Daniel ficou pela sua cidade do Porto.