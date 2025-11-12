A nova vida de Renata Reis em imagens. E vão surpreendê-lo

Renata Reis, finalista do Secret Story – Casa dos Segredos 8, continua a destacar-se nas redes sociais pelo seu sentido de estilo e pelas escolhas de moda que refletem personalidade e confiança.

Com a chegada do outono, a jovem tem apostado em looks confortáveis, mas cheios de glamour, combinando peças versáteis com toques modernos que realçam o seu lado mais sofisticado. Casacos largos, botas elegantes e tons neutros são algumas das apostas que marcam esta nova estação no guarda-roupa de Renata.

Sempre atenta às tendências, a ex-concorrente mostra que sabe como adaptar a moda às mudanças de temperatura sem perder o charme.

Percorra a galeria e inspire-se nos looks de outono de Renata Reis.