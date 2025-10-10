Ao Minuto

18:02
Surpresa! Alice Alves faz revelações inéditas sobre a gala de amanhã. E ninguém está preparado - Big Brother
01:02

Surpresa! Alice Alves faz revelações inéditas sobre a gala de amanhã. E ninguém está preparado

17:59
Leandro perde a paciência com Rui? Veja o momento que está a dar que falar - Big Brother
01:14

Leandro perde a paciência com Rui? Veja o momento que está a dar que falar

17:52
Alice Alves interrompe emissão devido a «acontecimento de última hora». Veja tudo - Big Brother
02:45

Alice Alves interrompe emissão devido a «acontecimento de última hora». Veja tudo

17:47
Liliana e Fábio têm crise de ciúmes noturna. O motivo? As brincadeiras com Ana Cristina - Big Brother
02:03

Liliana e Fábio têm crise de ciúmes noturna. O motivo? As brincadeiras com Ana Cristina

17:41
«Falta de respeito». Dylan incomodado com dança de Vera e Pedro. Ela reage: «Ele não é meu namorado» - Big Brother
03:39

«Falta de respeito». Dylan incomodado com dança de Vera e Pedro. Ela reage: «Ele não é meu namorado»

17:34
Leandro surpreendido com gesto de um concorrente. E a ‘má-língua’ instala-se na casa - Big Brother
02:08

Leandro surpreendido com gesto de um concorrente. E a ‘má-língua’ instala-se na casa

17:31
Diana Lopes deixa aviso importante: «Estamos a rotular pessoas, é preciso sensibilidade» - Big Brother
07:20

Diana Lopes deixa aviso importante: «Estamos a rotular pessoas, é preciso sensibilidade»

17:25
Após caos do ovo, Liliana avisa Fábio sobre Marisa e ele acaba em lágrimas: «Vai ser um rótulo pesado» - Big Brother
02:51

Após caos do ovo, Liliana avisa Fábio sobre Marisa e ele acaba em lágrimas: «Vai ser um rótulo pesado»

17:00
Concílio dos nomeados acaba em discórdia! Veja as imagens - Big Brother
03:03

Concílio dos nomeados acaba em discórdia! Veja as imagens

16:56
Pedro Jorge faz sopa pela primeira vez e surpreende com ingrediente insólito - Big Brother
02:43

Pedro Jorge faz sopa pela primeira vez e surpreende com ingrediente insólito

16:49
Liliana em picardia com Pedro: «O prémio é teu, não sei o que estamos aqui a fazer» - Big Brother
02:12

Liliana em picardia com Pedro: «O prémio é teu, não sei o que estamos aqui a fazer»

15:46
Declaração ousada: Fábio assume que o seu limite com Liliana é «o céu» - Big Brother
02:58

Declaração ousada: Fábio assume que o seu limite com Liliana é «o céu»

15:35
Guerra aberta? Vera sem papas na língua sobre Joana: «Tudo a incomoda» - Big Brother
04:08

Guerra aberta? Vera sem papas na língua sobre Joana: «Tudo a incomoda»

15:27
Dinâmica: Lídia faz perguntas inconvenientes a Marisa e a concorrente não esconde nada - Big Brother
01:38

Dinâmica: Lídia faz perguntas inconvenientes a Marisa e a concorrente não esconde nada

14:35
Nas costas: Joana arrasa Vera «O Dylan é muito humilde ao pé dela (...) ela tem falta de humildade» - Big Brother
02:02

Nas costas: Joana arrasa Vera «O Dylan é muito humilde ao pé dela (...) ela tem falta de humildade»

14:29
Confronto na Casa: Liliana critica Vera e ouve resposta firme: «O rapaz não me fez mal nenhum» - Big Brother
02:03

Confronto na Casa: Liliana critica Vera e ouve resposta firme: «O rapaz não me fez mal nenhum»

14:27
Vera perde a cabeça com Liliana e Dylan: «Vou dançar com quem eu quiser» - Big Brother
06:17

Vera perde a cabeça com Liliana e Dylan: «Vou dançar com quem eu quiser»

14:23
Ciúmes no ar? Dylan implacável com Pedro Jorge por causa de Vera - Big Brother
03:29

Ciúmes no ar? Dylan implacável com Pedro Jorge por causa de Vera

14:08
Inês comenta: «O Pedro anda-se a perder, é muito influenciável» - Big Brother
02:50

Inês comenta: «O Pedro anda-se a perder, é muito influenciável»

14:05
Inês sobre Fábio e Liliana: «Houve muita química, mas foi só. Ele entrega-se demasiado sem ter um porquê» - Big Brother
06:06

Inês sobre Fábio e Liliana: «Houve muita química, mas foi só. Ele entrega-se demasiado sem ter um porquê»

13:58
Joana em choque com Fábio e Vera: «Vão-se papar (…) uma cena bué quente, coladinhos um ao outro» - Big Brother
01:31

Joana em choque com Fábio e Vera: «Vão-se papar (…) uma cena bué quente, coladinhos um ao outro»

13:00
Fábio beija Liliana: «Eu já te escolhi a ti, se for recíproco passamos todos os obstáculos juntos» - Big Brother
02:31

Fábio beija Liliana: «Eu já te escolhi a ti, se for recíproco passamos todos os obstáculos juntos»

12:55
Liliana avisa Fábio: «Lá fora não vai ser fácil». Ele atira: «Eu e tu contra o mundo até tem a sua graça» - Big Brother
02:57

Liliana avisa Fábio: «Lá fora não vai ser fácil». Ele atira: «Eu e tu contra o mundo até tem a sua graça»

12:52
Liliana pica Fábio: «Dancei kizomba com o Pedro». Ele reage: «Pode ser que eu dance com a Ana Cristina» - Big Brother
01:38

Liliana pica Fábio: «Dancei kizomba com o Pedro». Ele reage: «Pode ser que eu dance com a Ana Cristina»

12:43
Alerta! Fábio e Vera dançam kizomba bem agarradinhos: «O plano entre nós era só uma curtição» - Big Brother
02:07

Alerta! Fábio e Vera dançam kizomba bem agarradinhos: «O plano entre nós era só uma curtição»

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Surpresa! Alice Alves faz revelações inéditas sobre a gala de amanhã. E ninguém está preparado

Surpresa! Alice Alves faz revelações inéditas sobre a gala de amanhã. E ninguém está preparado

Há 19 min
Leandro perde a paciência com Rui? Veja o momento que está a dar que falar

Leandro perde a paciência com Rui? Veja o momento que está a dar que falar

Há 22 min
Alice Alves interrompe emissão devido a «acontecimento de última hora». Veja tudo

Alice Alves interrompe emissão devido a «acontecimento de última hora». Veja tudo

Há 29 min
Liliana e Fábio têm crise de ciúmes noturna. O motivo? As brincadeiras com Ana Cristina

Liliana e Fábio têm crise de ciúmes noturna. O motivo? As brincadeiras com Ana Cristina

Há 34 min
«Falta de respeito». Dylan incomodado com dança de Vera e Pedro. Ela reage: «Ele não é meu namorado»

«Falta de respeito». Dylan incomodado com dança de Vera e Pedro. Ela reage: «Ele não é meu namorado»

Há 40 min
Leandro surpreendido com gesto de um concorrente. E a ‘má-língua’ instala-se na casa

Leandro surpreendido com gesto de um concorrente. E a ‘má-língua’ instala-se na casa

Há 47 min
Diana Lopes deixa aviso importante: «Estamos a rotular pessoas, é preciso sensibilidade»

Diana Lopes deixa aviso importante: «Estamos a rotular pessoas, é preciso sensibilidade»

Há 50 min
Após caos do ovo, Liliana avisa Fábio sobre Marisa e ele acaba em lágrimas: «Vai ser um rótulo pesado»

Após caos do ovo, Liliana avisa Fábio sobre Marisa e ele acaba em lágrimas: «Vai ser um rótulo pesado»

Há 56 min
Concílio dos nomeados acaba em discórdia! Veja as imagens

Concílio dos nomeados acaba em discórdia! Veja as imagens

Há 1h e 21min
Pedro Jorge faz sopa pela primeira vez e surpreende com ingrediente insólito

Pedro Jorge faz sopa pela primeira vez e surpreende com ingrediente insólito

Há 1h e 25min
Liliana em picardia com Pedro: «O prémio é teu, não sei o que estamos aqui a fazer»

Liliana em picardia com Pedro: «O prémio é teu, não sei o que estamos aqui a fazer»

Há 1h e 32min
Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Há 2h e 7min

Mais Vistos

Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana
01:32

Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana

Hoje às 10:44
Alerta! Fábio e Vera dançam kizomba bem agarradinhos: «O plano entre nós era só uma curtição»
02:07

Alerta! Fábio e Vera dançam kizomba bem agarradinhos: «O plano entre nós era só uma curtição»

Hoje às 12:43
Fábio beija Liliana: «Eu já te escolhi a ti, se for recíproco passamos todos os obstáculos juntos»
02:31

Fábio beija Liliana: «Eu já te escolhi a ti, se for recíproco passamos todos os obstáculos juntos»

Hoje às 13:00
Joana em choque com Fábio e Vera: «Vão-se papar (…) uma cena bué quente, coladinhos um ao outro»
01:31

Joana em choque com Fábio e Vera: «Vão-se papar (…) uma cena bué quente, coladinhos um ao outro»

Hoje às 13:58
Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

9 out, 23:47
Ver Mais

Notícias

Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Há 2h e 7min
Cristina Ferreira mostra momento raro com João Monteiro em dia «cheio de felicidade»

Cristina Ferreira mostra momento raro com João Monteiro em dia «cheio de felicidade»

Há 2h e 51min
Leandro partilha confissão íntima. E ninguém estava à espera disto

Leandro partilha confissão íntima. E ninguém estava à espera disto

Hoje às 12:04
Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Ontem às 17:01
Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Ontem às 16:59
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

9 out, 19:37
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

8 out, 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»

8 out, 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»

8 out, 22:17
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Há 2h e 7min
Bernardina Brito surpreende com mudança radical de visual
00:14

Bernardina Brito surpreende com mudança radical de visual

Há 2h e 36min
Cristina Ferreira mostra momento raro com João Monteiro em dia «cheio de felicidade»

Cristina Ferreira mostra momento raro com João Monteiro em dia «cheio de felicidade»

Há 2h e 51min
Leandro partilha confissão íntima. E ninguém estava à espera disto

Leandro partilha confissão íntima. E ninguém estava à espera disto

Hoje às 12:04
Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Ontem às 17:01
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

Ontem às 08:31
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente

8 out, 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
04:00

Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave

8 out, 18:35
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

6 out, 00:47
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Como nunca o viu! Daniel Monteiro surge com corte de cabelo inesperado... e Iury Mellany já reagiu!

Como nunca o viu! Daniel Monteiro surge com corte de cabelo inesperado... e Iury Mellany já reagiu!

Há 25 min
Após mais de 10 anos, Célia Ferreira, do "Big Brother", toma importante decisão e fãs reagem: "Força!"

Após mais de 10 anos, Célia Ferreira, do "Big Brother", toma importante decisão e fãs reagem: "Força!"

Há 1h e 50min
Daniela Santos garante: "O meu coração está em paz"

Daniela Santos garante: "O meu coração está em paz"

Hoje às 14:18
Separada de Vitó, Sónia Jesus passa por mudança e anuncia "segunda temporada"!

Separada de Vitó, Sónia Jesus passa por mudança e anuncia "segunda temporada"!

Hoje às 13:59
Ao lado dos pais e em lugar inesperado: Marta Cruz mostra "tesourinho" com cerca de 30 anos!

Ao lado dos pais e em lugar inesperado: Marta Cruz mostra "tesourinho" com cerca de 30 anos!

Ontem às 20:12
Ver Mais Outros Sites