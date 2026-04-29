A viagem que pôs fim à amizade de Daniela e Leomarte: Mostramos imagens imperdíveis. E incluem as 'faturas'

A entrada de Daniela Santo e Leomarte no Desafio Final trouxe à tona uma antiga polémica: uma viagem ao Egipto que acabou em ruptura e acusações públicas.

Daniela Santo e Leomarte entraram no Desafio Final com uma amizade abalada e contas por acertar fora da casa. Antigos aliados, os concorrentes terão rompido relações após uma viagem ao Egipto, organizada para celebrar o aniversário de Leomarte. Durante a Gala de Estreia, o concorrente acusou Daniela de ter criado mau ambiente durante a viagem e de fotografar faturas para depois as expor no Instagram. A polémica ganhou ainda mais força porque a viagem continua em destaque nas redes sociais de Daniela, onde também surge a fatura de um restaurante em Zamalek, no Cairo.