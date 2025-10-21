«A vida da família» de Maria Botelho Moniz em fotos

Veja as fotografias mais amorosas da família de Maria Botelho Moniz.

Maria Botelho Moniz é hoje uma das figuras mais queridas da televisão portuguesa, mas é fora do ecrã que vive o papel que mais a realiza: o de mãe e companheira.

Ao lado do marido, o piloto Pedro Bianchi Prata, Maria construiu uma família bonita, marcada pela cumplicidade e pela serenidade. O casal, que sempre se mostrou discreto, vive uma relação sólida e cúmplice, feita de apoio mútuo e de partilha genuína.

Em 2023, nasceu o primeiro filho de ambos, o pequeno Vicente, que veio encher de luz e alegria a vida de Maria e Pedro. Desde então, a apresentadora tem partilhado, com a honestidade que a caracteriza, os altos e baixos da maternidade.

Recentemente, a apresentadora mostrou um «Um frame de família apanhado por uma amiga» e acrescentou: «A vida de uma família, a minha. Da qual me orgulho todos os dias ❤️».

