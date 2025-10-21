«A vida da família» de Maria Botelho Moniz em fotos

Ao Minuto

18:34
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior - Big Brother

Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

18:22
Leandro está a apaixonar-se por Pedro Jorge? - Big Brother
01:37

Leandro está a apaixonar-se por Pedro Jorge?

18:19
Liliana fala sobre Zé a Fábio: «Não confio...» - Big Brother
04:03

Liliana fala sobre Zé a Fábio: «Não confio...»

18:12
É o fim? Liliana passada com Fábio: «Não quero um homem assim lá fora» - Big Brother
03:35

É o fim? Liliana passada com Fábio: «Não quero um homem assim lá fora»

18:00
Marcia Soares sobre Dylan: «Vai ser relembrado pelas quatro bufetadas e a Vera como mãe guerreira» - Big Brother
01:01

Marcia Soares sobre Dylan: «Vai ser relembrado pelas quatro bufetadas e a Vera como mãe guerreira»

17:36
Marisa Susana e Liliana falam de Inês pelas costas: «Veio para O Congela» - Big Brother
07:06

Marisa Susana e Liliana falam de Inês pelas costas: «Veio para O Congela»

17:28
Bruna: «Há aqui pessoas que não quero que adivinhem o meu segredo» - Big Brother
08:03

Bruna: «Há aqui pessoas que não quero que adivinhem o meu segredo»

17:09
Inês pensa ter descoberto o segredo de Dylan! Será que acertou? - Big Brother
02:02

Inês pensa ter descoberto o segredo de Dylan! Será que acertou?

16:50
Pedro Jorge passa-se com Marisa à frente de Leandro: «Estou farto de te aturar» - Big Brother
09:41

Pedro Jorge passa-se com Marisa à frente de Leandro: «Estou farto de te aturar»

16:49
Arrependida? Vera quebra o silêncio após expulsão do "Secret Story 9"- e não esquece Dylan - Big Brother

Arrependida? Vera quebra o silêncio após expulsão do “Secret Story 9”- e não esquece Dylan

16:48
Marisa Susana e Bruna em picardias: «Vou fingir que percebi» - Big Brother
02:12

Marisa Susana e Bruna em picardias: «Vou fingir que percebi»

16:37
Inês estava disposta a terminar a relação cá fora? Vera expõe conversa íntima que teve com a concorrente - Big Brother

Inês estava disposta a terminar a relação cá fora? Vera expõe conversa íntima que teve com a concorrente

16:34
Liliana pode interessar-se por Pedro Jorge? «Toda a gente acha isso» - Big Brother
06:59

Liliana pode interessar-se por Pedro Jorge? «Toda a gente acha isso»

16:21
Pedro Jorge em momento delicado: «Que jogo é este!?» - Big Brother
04:54

Pedro Jorge em momento delicado: «Que jogo é este!?»

16:19
Pedro Jorge desaba em lágrimas e gesto de Leandro não passa despercebido - Big Brother
08:29

Pedro Jorge desaba em lágrimas e gesto de Leandro não passa despercebido

15:16
Liliana: «Se o meu namorado fizesse aquilo, acabava com ele» - Big Brother
10:51

Liliana: «Se o meu namorado fizesse aquilo, acabava com ele»

15:00
Bruna responde a Liliana e arrasa Fábio: «Acho que ele é um banana» - Big Brother
06:41

Bruna responde a Liliana e arrasa Fábio: «Acho que ele é um banana»

14:42
O reencontro mais esperado e que originou o caos no Secret Story: É isto que Vera vai dizer às filhas - Big Brother

O reencontro mais esperado e que originou o caos no Secret Story: É isto que Vera vai dizer às filhas

14:38
Vera revela segredo ligado a cantor famoso — e explica por que razão ele tem uma versão diferente - Big Brother

Vera revela segredo ligado a cantor famoso — e explica por que razão ele tem uma versão diferente

14:35
Marisa Susana arrasa Bruna: «O teu jogo é esse, imitar os outros» - Big Brother
06:05

Marisa Susana arrasa Bruna: «O teu jogo é esse, imitar os outros»

14:32
Rui critica Liliana perante Fábio: «Nota-se que ela faz com maldade» - Big Brother
04:37

Rui critica Liliana perante Fábio: «Nota-se que ela faz com maldade»

14:27
Marisa Susana ataca Bruna: «Falas, falas, falas, mas de ti não há nada para falar nesta casa» - Big Brother
05:25

Marisa Susana ataca Bruna: «Falas, falas, falas, mas de ti não há nada para falar nesta casa»

14:25
Bruna atira a Fábio: «Faz-me muita confusão a vossa aproximação» - Big Brother
06:15

Bruna atira a Fábio: «Faz-me muita confusão a vossa aproximação»

14:24
Bruna arrasa relação de Fabio e Liliana: «Está-se a preparar para te dar um chuto...» - Big Brother
04:44

Bruna arrasa relação de Fabio e Liliana: «Está-se a preparar para te dar um chuto...»

14:24
Bruna critica Liliana por ter aceite pedido de casamento de Zé - Big Brother
04:44

Bruna critica Liliana por ter aceite pedido de casamento de Zé

«A vida da família» de Maria Botelho Moniz em fotos

  • Secret Story
  • Há 3h e 24min
«A vida da família» de Maria Botelho Moniz em fotos - Big Brother
Veja as fotografias mais amorosas da família de Maria Botelho Moniz.

Maria Botelho Moniz é hoje uma das figuras mais queridas da televisão portuguesa, mas é fora do ecrã que vive o papel que mais a realiza: o de mãe e companheira.

Ao lado do marido, o piloto Pedro Bianchi Prata, Maria construiu uma família bonita, marcada pela cumplicidade e pela serenidade. O casal, que sempre se mostrou discreto, vive uma relação sólida e cúmplice, feita de apoio mútuo e de partilha genuína.

Em 2023, nasceu o primeiro filho de ambos, o pequeno Vicente, que veio encher de luz e alegria a vida de Maria e Pedro. Desde então, a apresentadora tem partilhado, com a honestidade que a caracteriza, os altos e baixos da maternidade.

Recentemente, a apresentadora mostrou um «Um frame de família apanhado por uma amiga» e acrescentou: «A vida de uma família, a minha. Da qual me orgulho todos os dias ❤️». 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens da família de Maria Botelho Moniz. 

Temas: Maria Botelho Moniz

As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

Há 3h e 26min
A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

Ontem às 23:01
Marcia Soares mostra o lado mais íntimo da sua rotina: veja as fotos que estão a derreter os fãs

Marcia Soares mostra o lado mais íntimo da sua rotina: veja as fotos que estão a derreter os fãs

Ontem às 19:23
Mais uma gala do Secret Story, mais um look deslumbrante de Cristina Ferreira

Mais uma gala do Secret Story, mais um look deslumbrante de Cristina Ferreira

19 out, 22:01
Joana desvenda o segredo de Fábio e deixa a casa em choque: As imagens do momento aqui

Joana desvenda o segredo de Fábio e deixa a casa em choque: As imagens do momento aqui

19 out, 21:49
Lembra-se deste casal do Secret Story? Eles separaram-se, mas voltaram a apaixonar-se: recorde a história de amor em imagens

Lembra-se deste casal do Secret Story? Eles separaram-se, mas voltaram a apaixonar-se: recorde a história de amor em imagens

18 out, 15:05
Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Hoje às 12:03
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
06:01

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido

Hoje às 12:00
A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

Ontem às 23:01
Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»
06:33

Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»

Hoje às 11:56
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Há 19 min
Eis uma foto rara de Fábio e Vera juntos antes do Secret Story

Eis uma foto rara de Fábio e Vera juntos antes do Secret Story

Há 1h e 6min
Arrependida? Vera quebra o silêncio após expulsão do “Secret Story 9”- e não esquece Dylan

Arrependida? Vera quebra o silêncio após expulsão do “Secret Story 9”- e não esquece Dylan

Há 2h e 4min
Inês estava disposta a terminar a relação cá fora? Vera expõe conversa íntima que teve com a concorrente

Inês estava disposta a terminar a relação cá fora? Vera expõe conversa íntima que teve com a concorrente

Há 2h e 16min
Assim é a cozinha de Maria Botelho Moniz num dia normal

Assim é a cozinha de Maria Botelho Moniz num dia normal

Há 2h e 48min
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
