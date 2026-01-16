A vida de Fábio e Liliana fora do Secret Story: as imagens que mostram como está o namoro hoje

Longe do Secret Story - Casa dos Segredos 9, Fábio Pereira e Liliana Oliveira continuam a partilhar momentos de grande cumplicidade nas redes sociais. Entre passeios e declarações públicas de amor, o casal mostra que a relação ganhou força no mundo real e as imagens não deixam dúvidas.

Desde que saíram da Secret Story - Casa dos Segredos 9, Fábio e Liliana têm feito questão de mostrar aos seguidores como é a vida a dois fora do reality show.

Nas últimas semanas, o casal tem partilhado várias fotografias românticas nas redes sociais, revelando momentos de carinho, diversão e intimidade longe das câmaras do programa.

Entre jantares a dois, treinos no ginásio e passeios, Fábio e Liliana parecem cada vez mais unidos e confiantes na relação que começou dentro da casa mais vigiada do país.

As imagens contrastam com a polémica inicial em torno do romance, quando Liliana foi criticada por se aproximar de Fábio pouco tempo depois de entrar no jogo. Hoje, o casal prefere focar-se no presente e viver o amor sem dar importância aos comentários negativos.

A nova galeria reúne os momentos mais marcantes que têm partilhado com os fãs e mostra que, para Fábio e Liliana, o amor ultrapassou as paredes da Casa dos Segredos.

Percorra a galeria e veja as fotos mais românticas do casal.