A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

Vera é expulsa do Secret Story: as imagens que marcam uma noite de emoções fortes.

A noite foi de tudo menos tranquila no Secret Story. Depois de uma gala intensa e de um pós-gala ainda mais explosivo, Vera acabou por ser expulsa por decisão da Voz, num momento que deixou a casa em choque e os colegas visivelmente abalados.

Na conversa com Cristina Ferreira, já em estúdio, Vera mostrou-se emocionada e dividida entre o arrependimento e a revolta. As palavras da apresentadora trouxeram reflexão, mas também lágrimas — tanto de quem saiu, como de quem ficou a assistir.

Nas imagens que se seguem, pode ver os momentos mais marcantes desta expulsão inesperada: a reação de Vera ao ouvir a decisão da Voz, o abraço sentido aos colegas, as lágrimas de despedida e o silêncio pesado que ficou no ar.

Foi uma saída que promete deixar marcas dentro da casa… e fora dela.