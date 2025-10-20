Ao Minuto

23:52
Vera é expulsa do Secret Story 9: Veja aqui a conversa completa com Cristina Ferreira - Big Brother
27:04

Vera é expulsa do Secret Story 9: Veja aqui a conversa completa com Cristina Ferreira

23:14
Expulsão de Vera: o que se diz nas redes sociais - Big Brother

Expulsão de Vera: o que se diz nas redes sociais

23:01
A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas - Big Brother

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

23:01
Última Hora: Vera é expulsa do “Secret Story” — E estas foram as reações da casa - Big Brother

Última Hora: Vera é expulsa do “Secret Story” — E estas foram as reações da casa

23:00
"Vera" volta às redes sociais: “O vosso amor tem chegado como um abraço doce” - Big Brother

"Vera" volta às redes sociais: “O vosso amor tem chegado como um abraço doce”

22:18
Estes são os nomeados da semana. Saiba quem está em risco de abandonar a casa mais vigiada do País - Big Brother
03:11

Estes são os nomeados da semana. Saiba quem está em risco de abandonar a casa mais vigiada do País

22:12
Vera não contém as lágrimas ao perceber quem a ignorou na despedida - Big Brother
04:29

Vera não contém as lágrimas ao perceber quem a ignorou na despedida

22:06
Vera é expulsa e lança recado misterioso antes de sair: «Vai haver uma conversa lá fora» - Big Brother
04:30

Vera é expulsa e lança recado misterioso antes de sair: «Vai haver uma conversa lá fora»

21:58
Casa em choque! As reações dos concorrentes às imagens de Vera e Dylan - Big Brother
03:50

Casa em choque! As reações dos concorrentes às imagens de Vera e Dylan

21:55
É oficial e a Voz é soberana: Vera está expulsa do Secret Story - Big Brother
01:45

É oficial e a Voz é soberana: Vera está expulsa do Secret Story

21:53
Confrontado por Cristina Ferreira e com Vera presente, Dylan reage em direto à polémica que abanou a casa - Big Brother
04:59

Confrontado por Cristina Ferreira e com Vera presente, Dylan reage em direto à polémica que abanou a casa

21:50
«Arrepende-se?»: Cristina Ferreira confronta Vera em direto no Especial - Big Brother
02:48

«Arrepende-se?»: Cristina Ferreira confronta Vera em direto no Especial

21:47
Chegou o momento da verdade! Vera vai finalmente saber a decisão da Voz - Big Brother
04:29

Chegou o momento da verdade! Vera vai finalmente saber a decisão da Voz

21:39
Com namorado cá fora, Inês é o novo "alvo romântico" de Dylan? As confissões mais inesperadas do concorrente aqui - Big Brother

Com namorado cá fora, Inês é o novo "alvo romântico" de Dylan? As confissões mais inesperadas do concorrente aqui

21:26
Marisa e Pedro Jorge em conversa picante no sofá: «Sabes o que é que tenho mais saudades?» - Big Brother
01:17

Marisa e Pedro Jorge em conversa picante no sofá: «Sabes o que é que tenho mais saudades?»

20:54
Liliana arrependeu-se de terminar o noivado com Zé?: «Foi o meu erro. Eu precipitei-me» - Big Brother
01:46

Liliana arrependeu-se de terminar o noivado com Zé?: «Foi o meu erro. Eu precipitei-me»

20:07
«Para mim isto chega entre nós os dois»: Liliana deixa Fábio desolado - Big Brother
03:58

«Para mim isto chega entre nós os dois»: Liliana deixa Fábio desolado

19:54
Gritos e mais gritos: Liliana berra na cara de Ana e acaba em lágrimas no colo da amiga - Big Brother
04:44

Gritos e mais gritos: Liliana berra na cara de Ana e acaba em lágrimas no colo da amiga

19:51
«Isto é podridão a mais»: Vera dispara para a casa e enquanto isso, Marisa Susana 'mete veneno' - Big Brother
05:15

«Isto é podridão a mais»: Vera dispara para a casa e enquanto isso, Marisa Susana 'mete veneno'

19:33
Imagens na íntegra. Após o momento polémico, Vera deixa ameaças no ar e atira: «Vocês são uns porcos!» - Big Brother
04:53

Imagens na íntegra. Após o momento polémico, Vera deixa ameaças no ar e atira: «Vocês são uns porcos!»

19:18
«Esta autoridade dela a falar... eu não gosto!»: Marisa Susana grita na cara de Raquel - Big Brother
03:34

«Esta autoridade dela a falar... eu não gosto!»: Marisa Susana grita na cara de Raquel

19:08
«Sinto-me um pouco usada»: Liliana 'junta todos os pontos' e vira costas a Fábio - Big Brother
05:24

«Sinto-me um pouco usada»: Liliana 'junta todos os pontos' e vira costas a Fábio

18:54
«Agora vais virar os dois (...) vão fazer um trisal»: Vera é alvo de provocações após segredo de Fábio ser revelado - Big Brother
01:47

«Agora vais virar os dois (...) vão fazer um trisal»: Vera é alvo de provocações após segredo de Fábio ser revelado

18:51
«Vou virar tudo do avesso!»: Gritos e tensão mostram Dylan como nunca o viu - Big Brother
03:04

«Vou virar tudo do avesso!»: Gritos e tensão mostram Dylan como nunca o viu

18:36
Dylan assume interesse por Inês e há uma mão do concorrente que não passa despercebida - Big Brother
02:46

Dylan assume interesse por Inês e há uma mão do concorrente que não passa despercebida

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas - Big Brother
Vera é expulsa do Secret Story: as imagens que marcam uma noite de emoções fortes.

A noite foi de tudo menos tranquila no Secret Story. Depois de uma gala intensa e de um pós-gala ainda mais explosivo, Vera acabou por ser expulsa por decisão da Voz, num momento que deixou a casa em choque e os colegas visivelmente abalados.

Na conversa com Cristina Ferreira, já em estúdio, Vera mostrou-se emocionada e dividida entre o arrependimento e a revolta. As palavras da apresentadora trouxeram reflexão, mas também lágrimas — tanto de quem saiu, como de quem ficou a assistir.

Nas imagens que se seguem, pode ver os momentos mais marcantes desta expulsão inesperada: a reação de Vera ao ouvir a decisão da Voz, o abraço sentido aos colegas, as lágrimas de despedida e o silêncio pesado que ficou no ar.

Foi uma saída que promete deixar marcas dentro da casa… e fora dela.

Temas: Vera Expulso Secret Story

Mais Fotos

Marcia Soares mostra o lado mais íntimo da sua rotina: veja as fotos que estão a derreter os fãs

Marcia Soares mostra o lado mais íntimo da sua rotina: veja as fotos que estão a derreter os fãs

Ontem às 19:23
Mais uma gala do Secret Story, mais um look deslumbrante de Cristina Ferreira

Mais uma gala do Secret Story, mais um look deslumbrante de Cristina Ferreira

19 out, 22:01
Joana desvenda o segredo de Fábio e deixa a casa em choque: As imagens do momento aqui

Joana desvenda o segredo de Fábio e deixa a casa em choque: As imagens do momento aqui

19 out, 21:49
Lembra-se deste casal do Secret Story? Eles separaram-se, mas voltaram a apaixonar-se: recorde a história de amor em imagens

Lembra-se deste casal do Secret Story? Eles separaram-se, mas voltaram a apaixonar-se: recorde a história de amor em imagens

18 out, 15:05
Vestido de princesa e cenário de luxo: Entre no casamento de sonho desta ex-concorrente

Vestido de princesa e cenário de luxo: Entre no casamento de sonho desta ex-concorrente

18 out, 12:55
Cristina Ferreira e João Monteiro apaixonados no Porto — as imagens que estão a encantar os fãs

Cristina Ferreira e João Monteiro apaixonados no Porto — as imagens que estão a encantar os fãs

17 out, 19:56
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

«Vou virar tudo do avesso!»: Gritos e tensão mostram Dylan como nunca o viu
03:04

«Vou virar tudo do avesso!»: Gritos e tensão mostram Dylan como nunca o viu

Ontem às 18:51
É oficial e a Voz é soberana: Vera está expulsa do Secret Story
01:45

É oficial e a Voz é soberana: Vera está expulsa do Secret Story

Há 3h e 34min
Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

2 out, 11:41
Imagens na íntegra. Após o momento polémico, Vera deixa ameaças no ar e atira: «Vocês são uns porcos!»
04:53

Imagens na íntegra. Após o momento polémico, Vera deixa ameaças no ar e atira: «Vocês são uns porcos!»

Ontem às 19:33
Casa em choque! As reações dos concorrentes às imagens de Vera e Dylan
03:50

Casa em choque! As reações dos concorrentes às imagens de Vera e Dylan

Há 3h e 31min
Ver Mais

Notícias

Expulsão de Vera: o que se diz nas redes sociais

Expulsão de Vera: o que se diz nas redes sociais

Há 2h e 15min
Última Hora: Vera é expulsa do “Secret Story” — E estas foram as reações da casa

Última Hora: Vera é expulsa do “Secret Story” — E estas foram as reações da casa

Há 2h e 28min
"Vera" volta às redes sociais: “O vosso amor tem chegado como um abraço doce”

"Vera" volta às redes sociais: “O vosso amor tem chegado como um abraço doce”

Há 2h e 29min
Com namorado cá fora, Inês é o novo "alvo romântico" de Dylan? As confissões mais inesperadas do concorrente aqui

Com namorado cá fora, Inês é o novo "alvo romântico" de Dylan? As confissões mais inesperadas do concorrente aqui

Há 3h e 50min
Marcia Soares abre o livro da sua vida e deixa aviso: «Nunca se deixem enganar por este sorriso»

Marcia Soares abre o livro da sua vida e deixa aviso: «Nunca se deixem enganar por este sorriso»

Ontem às 19:42
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Marcia Soares abre o livro da sua vida e deixa aviso: «Nunca se deixem enganar por este sorriso»

Marcia Soares abre o livro da sua vida e deixa aviso: «Nunca se deixem enganar por este sorriso»

Ontem às 19:42
Marcia Soares mostra o lado mais íntimo da sua rotina: veja as fotos que estão a derreter os fãs

Marcia Soares mostra o lado mais íntimo da sua rotina: veja as fotos que estão a derreter os fãs

Ontem às 19:23
«Pensámos o pior»: Cláudio Ramos revela pormenores inesperados sobre o desaparecimento da irmã

«Pensámos o pior»: Cláudio Ramos revela pormenores inesperados sobre o desaparecimento da irmã

Ontem às 16:06
Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

19 out, 21:31
Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

19 out, 18:58
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

A Voz já decidiu: Vera expulsa de "Secret Story" após agredir Dylan

A Voz já decidiu: Vera expulsa de "Secret Story" após agredir Dylan

Há 3h e 36min
Marie revela que está noiva de namorado 32 anos mais velho e fãs atiram: "Estás a ter um episódio maníaco"

Marie revela que está noiva de namorado 32 anos mais velho e fãs atiram: "Estás a ter um episódio maníaco"

Ontem às 19:09
Inacreditável! Agressão de Vera esconde coincidência impressionante... que envolve pontapé de Marco!

Inacreditável! Agressão de Vera esconde coincidência impressionante... que envolve pontapé de Marco!

Ontem às 17:16
"Secret Story". Francisco Vale sobre concorrente: "Definição de uma boa mãe"

"Secret Story". Francisco Vale sobre concorrente: "Definição de uma boa mãe"

Ontem às 15:18
Pedro Crispim fala sobre emotivo reencontro: "No final, demos a mão"

Pedro Crispim fala sobre emotivo reencontro: "No final, demos a mão"

Ontem às 12:57
Ver Mais Outros Sites